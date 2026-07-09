Приблизно 5300 ракет і дронів перехопила ППО у червні, це майже 90%, - Міноборони

Українська протиповітряна оборона продовжує демонструвати стабільно високий рівень перехоплення повітряних цілей – близько 90%.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Так, за даними щоденних зведень Повітряних Сил ЗСУ, під час масованих атак у червні 2026 року противник застосував майже 6000 дронів і ракет порівняно з понад 8300 у травні.

Робота ППО у червні

Протягом червня українська ППО перехопила майже 5300 засобів повітряного нападу.

Зокрема, було збито 90% безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" тощо, балістичних ракет – 40%, ракет інших типів – 89,4%.

Загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ворожих ударів становить 89%.

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Найбільші атаки червня

У ніч проти 2 червня протягом багатогодинної атаки ворог застосував 8 протикорабельних ракет "Циркон", 33 балістичні ракети "Іскандер-М", 32 ракети Х-101 та "Калібр", а також понад 650 ударних дронів.

Ворог намагався максимально перевантажити ППО, українські сили відпрацювали з високою ефективністю – було збито 92% БпЛА та 90% крилатих ракет. Із найбільш складних для перехоплення цілей – балістичних ракет – було збито 11 із 41 одиниці.

Приблизно такою ж за масштабом стала ворожа атака в ніч проти 15 червня: було застосовано 6 протикорабельних ракет "Циркон", 34 балістичні ракети "Іскандер-М", 30 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" і 611 ударних дронів.

Попри складність масованого повітряного нападу, вдалося перехопити половину балістики, 95% дронів та усі запущені по Україні крилаті ракети.

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Балістичні ракети

У Міноборони наголошують, що балістичні ракети залишаються найбільшою загрозою. Їхнє перехоплення потребує сучасних систем протиракетної оборони на кшталт Patriot, яких у світі обмежена кількість. Україна разом із міжнародними партнерами системно працює над розширенням спроможностей ППО – від отримання нових систем і ракет-перехоплювачів до розвитку інших елементів ешелонованого захисту.