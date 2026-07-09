Россия атакует Украину вечером 9 июля, — Воздушные силы
Вечером 9 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских целей
В 18:34 — реактивный БПЛА курсом на Николаев с севера. БПЛА в Богодуховском районе Харьковской области, курс южный.
В 19:18 — реактивный БПЛА курсом на Запорожье.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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