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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину вечером 9 июля, — Воздушные силы

Атака беспилотников

Вечером 9 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских целей

В 18:34 — реактивный БПЛА курсом на Николаев с севера. БПЛА в Богодуховском районе Харьковской области, курс южный.

В 19:18 — реактивный БПЛА курсом на Запорожье.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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