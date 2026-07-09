УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14417 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
1 555 0

Росія атакує Україну ввечері 9 липня, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників

Ввечері 9 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих цілей

О 18:34 - Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв з півночі. БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, курс південний.

О 19:18 - Реактивний БПЛА курсом на Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 21:02 - БпЛА на Чорноморське/Південне.

О 21:03 - Ще один реактивний БПЛА курсом на Запоріжжя.

О 21:37 - Харківщина: БпЛА в районі Старого Салтова. Сумщина: БпЛА курсом на Конотоп.

О 21:54 - Пуски КАБ на Запоріжжя та Харківщину.

О 22:08 - БпЛА над Черніговом.

О 22:16 - Дніпропетровщина: група БпЛА курсом на Синельникове.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: Російський FPV-дрон убив останню жительку прикордонного села на Харківщині, - ОВА

Автор: 

обстріл (35056) атака (1794) Шахед (2320)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 