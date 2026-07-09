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Росія атакує Україну ввечері 9 липня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 9 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих цілей
О 18:34 - Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв з півночі. БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, курс південний.
О 19:18 - Реактивний БПЛА курсом на Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 21:02 - БпЛА на Чорноморське/Південне.
О 21:03 - Ще один реактивний БПЛА курсом на Запоріжжя.
О 21:37 - Харківщина: БпЛА в районі Старого Салтова. Сумщина: БпЛА курсом на Конотоп.
О 21:54 - Пуски КАБ на Запоріжжя та Харківщину.
О 22:08 - БпЛА над Черніговом.
О 22:16 - Дніпропетровщина: група БпЛА курсом на Синельникове.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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