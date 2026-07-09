Водительские права нужно заменить после вступления Украины в ЕС, — представитель Кабмина в ВР Мельничук

Граждане Украины смогут пользоваться действующими водительскими удостоверениями только на территории страны после вступления в Европейский Союз.

Об этом говорится в сообщении представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука, сообщает Цензор.НЕТ.

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Новые правила без лишних сложностей

Кабинет Министров обновил порядок выдачи водительских удостоверений. Согласно новым правилам, все документы, полученные до момента вступления Украины в ЕС, остаются действительными до истечения срока их действия. Все удостоверения, которые украинцы получат до вступления в ЕС, будут действовать до истечения срока их действия.

После этого их можно будет заменить без сдачи новых экзаменов, если у водителя не более двух нарушений правил дорожного движения, зафиксированных полицией.

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Где будут действовать старые удостоверения

После вступления в Европейский Союз действующие украинские водительские документы останутся действительными только на территории Украины. Для поездок за границу водителям нужно будет обменять их на удостоверения европейского образца.

Также предусмотрено, что первые водительские права будут выдаваться сроком на два года. Если водитель открывает новую категорию, обмен документа становится обязательным.

При наличии профессиональной категории, например для управления грузовиками, но без фактического использования транспорта, проходить обмен каждые пять лет не требуется. Плановая замена водительского удостоверения происходит без повторной сдачи экзаменов, достаточно предоставить действующую медицинскую справку.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров утвердил изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Отныне срок действия новых водительских удостоверений будет зависеть от категории транспортного средства:

15 лет — для водителей мотоциклов, мопедов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);

— для водителей мотоциклов, мопедов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ); 5 лет — для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).\

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