Водійські права потрібно замінити після вступу України до ЄС, - представник Кабміну у ВР Мельничук

Громадяни України зможуть користуватися чинними посвідченнями водія лише в межах країни після вступу до Європейського Союзу.

Про це йдеться у повідомленні представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нові правила без зайвих складнощів

Кабінет Міністрів оновив порядок видачі водійських посвідчень. За новими правилами, всі документи, отримані до моменту вступу України до ЄС, залишаються дійсними до завершення свого строку. Усі посвідчення, які українці отримають до вступу в ЄС, діятимуть до завершення строку їхньої чинності.

Після цього їх можна буде замінити без складання нових іспитів, якщо водій не має більш ніж двох порушень правил дорожнього руху, зафіксованих поліцією.

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Де працюватимуть старі посвідчення

Після набуття членства в Європейському Союзі чинні українські водійські документи залишаться дійсними лише на території України. Для поїздок за кордон водіям потрібно буде обміняти їх на посвідчення європейського зразка.

Також передбачено, що перші водійські права видаватимуть строком на два роки. Якщо водій відкриває нову категорію, обмін документа стає обов’язковим.

У разі наявності професійної категорії, наприклад для керування вантажівками, але без фактичного використання транспорту, проходити обмін кожні п’ять років не потрібно. Планова заміна посвідчення відбувається без повторного складання іспитів, достатньо надати чинну медичну довідку.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Відтепер термін дії нових посвідчень водія залежатиме від категорії транспортного засобу:

15 років – для водіїв мотоциклів, мопедів та легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

– для водіїв мотоциклів, мопедів та легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ); 5 років – для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).\

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