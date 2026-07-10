Дрон РФ нанес удар по фермерскому хозяйству в Черниговской области
Российский беспилотник нанес удар по территории фермерского хозяйства в селе Пушкари Черниговской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал глава Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов.
Удар по хозяйству вечером
По его словам, атака произошла около 20:30 в четверг. В результате удара повреждены складские помещения и техника.
По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время продолжается уточнение масштабов нанесенного ущерба.
Ранее сообщалось, что РФ вечером 9 июля атаковала Запорожье. В результате удара БПЛА была ранена женщина, повреждены частные дома.
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