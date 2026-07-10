РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13417 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на Черниговщину
668 1

Дрон РФ нанес удар по фермерскому хозяйству в Черниговской области

Атака дрона РФ на фермерское хозяйство в Черниговской области

Российский беспилотник нанес удар по территории фермерского хозяйства в селе Пушкари Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал глава Новгород-Северской РГА Александр Селиверстов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по хозяйству вечером

По его словам, атака произошла около 20:30 в четверг. В результате удара повреждены складские помещения и техника.

По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время продолжается уточнение масштабов нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что РФ вечером 9 июля атаковала Запорожье. В результате удара БПЛА была ранена женщина, повреждены частные дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны РФ атаковали предприятие и энергообъект в Черниговской области, - ОВА

Автор: 

беспилотник (5437) атака (1728) Черниговская область (1618) Новгород-Северский район (96) Пушкари (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 