Правительство утвердило Стратегию развития гражданской авиации до 2030 года и создало координационный центр, - Кулеба

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию развития гражданской авиации до 2030 года и создал Межведомственный координационный центр для подготовки к возобновлению авиасообщения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

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Планирование без открытия воздушного пространства

Кулеба подчеркнул, что в настоящее время ситуация с безопасностью не позволяет возобновить полеты гражданской авиации. По его словам, из-за массированных атак России вопрос об открытии воздушного пространства не рассматривается.

"Все мы понимаем реальность, в которой сегодня живет страна. Россия продолжает массированные атаки, а ситуация с безопасностью не позволяет возобновить полеты гражданской авиации. Именно поэтому сейчас речь не идет об открытии воздушного пространства. Речь идет об ответственном планировании будущего", - добавил он.

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Что предусматривает новая стратегия

По словам чиновника, стратегия является частью евроинтеграционных обязательств Украины. Она предусматривает модернизацию аэропортов и аэронавигационной инфраструктуры, интеграцию в европейское авиационное пространство, развитие мультимодального сообщения и внедрение современных стандартов безопасности.

Также созданный Межведомственный координационный центр будет разрабатывать новую систему безопасности для гражданской авиации и работы аэропортов. Он будет обеспечивать взаимодействие органов власти, сектора безопасности и обороны, а также авиационной отрасли.

Кулеба подчеркнул, что решение о возобновлении полетов будет приниматься исключительно с учетом ситуации с безопасностью. Алексей Кулеба о гражданской авиации

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