Правительство утвердило Стратегию развития гражданской авиации до 2030 года и создало координационный центр, - Кулеба
Кабинет министров Украины утвердил Стратегию развития гражданской авиации до 2030 года и создал Межведомственный координационный центр для подготовки к возобновлению авиасообщения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.
Планирование без открытия воздушного пространства
Кулеба подчеркнул, что в настоящее время ситуация с безопасностью не позволяет возобновить полеты гражданской авиации. По его словам, из-за массированных атак России вопрос об открытии воздушного пространства не рассматривается.
"Все мы понимаем реальность, в которой сегодня живет страна. Россия продолжает массированные атаки, а ситуация с безопасностью не позволяет возобновить полеты гражданской авиации. Именно поэтому сейчас речь не идет об открытии воздушного пространства. Речь идет об ответственном планировании будущего", - добавил он.
Что предусматривает новая стратегия
По словам чиновника, стратегия является частью евроинтеграционных обязательств Украины. Она предусматривает модернизацию аэропортов и аэронавигационной инфраструктуры, интеграцию в европейское авиационное пространство, развитие мультимодального сообщения и внедрение современных стандартов безопасности.
Также созданный Межведомственный координационный центр будет разрабатывать новую систему безопасности для гражданской авиации и работы аэропортов. Он будет обеспечивать взаимодействие органов власти, сектора безопасности и обороны, а также авиационной отрасли.
Кулеба подчеркнул, что решение о возобновлении полетов будет приниматься исключительно с учетом ситуации с безопасностью. Алексей Кулеба о гражданской авиации
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Сподіваюся, цей гімнюк хоча б красиву презентацію зробив, щоб отримати купу грошей.
Ну да.
Не верховенство права, не демократія, не свобода слова, не самостійні у прийнятті рішень державні інституції.
За словами упиря, що обілечував МАФи у Києві, головне для вступу в ЄС - це стратегія авіаперевезень під час війни.