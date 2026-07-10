РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13417 посетителей онлайн
Новости
1 061 19

Правительство утвердило Стратегию развития гражданской авиации до 2030 года и создало координационный центр, - Кулеба

Алексей Кулеба о гражданской авиации

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию развития гражданской авиации до 2030 года и создал Межведомственный координационный центр для подготовки к возобновлению авиасообщения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Планирование без открытия воздушного пространства

Кулеба подчеркнул, что в настоящее время ситуация с безопасностью не позволяет возобновить полеты гражданской авиации. По его словам, из-за массированных атак России вопрос об открытии воздушного пространства не рассматривается.

"Все мы понимаем реальность, в которой сегодня живет страна. Россия продолжает массированные атаки, а ситуация с безопасностью не позволяет возобновить полеты гражданской авиации. Именно поэтому сейчас речь не идет об открытии воздушного пространства. Речь идет об ответственном планировании будущего", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине подготовили более 41 тысячи жилых домов к зиме, - Кулеба

Что предусматривает новая стратегия

По словам чиновника, стратегия является частью евроинтеграционных обязательств Украины. Она предусматривает модернизацию аэропортов и аэронавигационной инфраструктуры, интеграцию в европейское авиационное пространство, развитие мультимодального сообщения и внедрение современных стандартов безопасности.

Также созданный Межведомственный координационный центр будет разрабатывать новую систему безопасности для гражданской авиации и работы аэропортов. Он будет обеспечивать взаимодействие органов власти, сектора безопасности и обороны, а также авиационной отрасли.

Кулеба подчеркнул, что решение о возобновлении полетов будет приниматься исключительно с учетом ситуации с безопасностью. Алексей Кулеба о гражданской авиации

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транспортная сфера Украины фактически интегрировалась в рынок ЕС

Автор: 

авиация (2928) аэропорт (1514) Кабмин (13833) Кулеба Алексей (197)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
"Вони шукають те, чого нема".

Сподіваюся, цей гімнюк хоча б красиву презентацію зробив, щоб отримати купу грошей.
показать весь комментарий
10.07.2026 02:05 Ответить
+9
За словами урядовця, стратегія є частиною євроінтеграційних зобов'язань України.

Ну да.
Не верховенство права, не демократія, не свобода слова, не самостійні у прийнятті рішень державні інституції.
За словами упиря, що обілечував МАФи у Києві, головне для вступу в ЄС - це стратегія авіаперевезень під час війни.
показать весь комментарий
10.07.2026 02:51 Ответить
+9
Розпил бабла продовжується до 2030 року як найменше..
показать весь комментарий
10.07.2026 03:05 Ответить

Загрузка...

 
 