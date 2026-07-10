Уряд затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року та створив координаційний центр, - Кулеба

Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року та створив Міжвідомчий координаційний центр для підготовки до відновлення авіасполучення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

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Планування без відкриття неба

Кулеба наголосив, що нині безпекова ситуація не дозволяє відновити польоти цивільної авіації. За його словами, через масовані атаки Росії питання відкриття повітряного простору не розглядається.

"Усі ми розуміємо реальність, у якій сьогодні живе країна. Росія продовжує масовані атаки, а безпекова ситуація не дозволяє відновити польоти цивільної авіації. Саме тому зараз не йдеться про відкриття повітряного простору. Йдеться про відповідальне планування майбутнього", - додав він.

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Що передбачає нова стратегія

За словами урядовця, стратегія є частиною євроінтеграційних зобов’язань України. Вона передбачає модернізацію аеропортів і аеронавігаційної інфраструктури, інтеграцію до європейського авіаційного простору, розвиток мультимодального сполучення та впровадження сучасних стандартів безпеки.

Також створений Міжвідомчий координаційний центр готуватиме нову систему безпеки для цивільної авіації та роботи аеропортів. Він забезпечуватиме взаємодію органів влади, сектору безпеки і оборони та авіаційної галузі.

Кулеба підкреслив, що рішення про відновлення польотів ухвалюватимуть лише з урахуванням безпекової ситуації.Олексій Кулеба про цивільну авіацію

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