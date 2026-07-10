БПЛА атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ

В ночь на 10 июля Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России подвергся атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+ и российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации мониторинговых ресурсов, удар пришелся по предприятию, расположенному в станице Ильской Северского района.

В соцсетях местные жители опубликовали видео, на которых, предположительно, запечатлен момент попадания по территории Ильского НПЗ. Официального подтверждения последствий атаки пока нет.

Что известно об атакованном заводе?

Ильский НПЗ - один из средних по мощности нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в Краснодарском крае, в станице Ильской.

Проектная мощность переработки: около 3 млн тонн нефти в год.

Основная продукция:

дизельное топливо;

бензины;

мазут;

сжиженный газ;

прочие нефтепродукты низкого и среднего уровня переработки.

Обслуживает региональный рынок Южного федерального округа, а также участвует в экспортных поставках через черноморские порты - Новороссийск и Тамань. Завод считается инфраструктурно важным для логистических цепочек в Краснодарском крае.

Ильский НПЗ входит в число предприятий, продукция которых регулярно используется в военной логистике, поставляет топливо компаниям, работающим на нужды Минобороны РФ, обеспечивает ГСМ цепочки поставок в периоды активных перемещений войск на юге России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны вновь остановили работу Саратовского НПЗ "Роснефти", - Reuters