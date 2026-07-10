БПЛА атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ
В ночь на 10 июля Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России подвергся атаке беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+ и российские СМИ.
По информации мониторинговых ресурсов, удар пришелся по предприятию, расположенному в станице Ильской Северского района.
В соцсетях местные жители опубликовали видео, на которых, предположительно, запечатлен момент попадания по территории Ильского НПЗ. Официального подтверждения последствий атаки пока нет.
Что известно об атакованном заводе?
Ильский НПЗ - один из средних по мощности нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в Краснодарском крае, в станице Ильской.
Проектная мощность переработки: около 3 млн тонн нефти в год.
Основная продукция:
- дизельное топливо;
- бензины;
- мазут;
- сжиженный газ;
- прочие нефтепродукты низкого и среднего уровня переработки.
Обслуживает региональный рынок Южного федерального округа, а также участвует в экспортных поставках через черноморские порты - Новороссийск и Тамань. Завод считается инфраструктурно важным для логистических цепочек в Краснодарском крае.
Ильский НПЗ входит в число предприятий, продукция которых регулярно используется в военной логистике, поставляет топливо компаниям, работающим на нужды Минобороны РФ, обеспечивает ГСМ цепочки поставок в периоды активных перемещений войск на юге России.
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