БпЛА атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

У ніч проти 10 липня Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії атакували безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+ та російські ЗМІ.

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За інформацією моніторингових ресурсів, удар припав по підприємству, розташованому у станиці Ільській Сєверського району.

У соцмережах місцеві жителі оприлюднили відео, на яких, імовірно, зафіксовано момент влучання по території Ільського НПЗ. Офіційного підтвердження наслідків атаки наразі немає.

Що відомо про атакований завод?

Ільський НПЗ - один із середніх за потужністю нафтопереробних заводів Росії, розташований у Краснодарському краї, у станиці Ільській.

Проєктна потужність переробки: близько 3 млн тонн нафти на рік.

Основна продукція:

дизельне паливо;

бензини;

мазут;

скраплений газ;

інші нафтопродукти низького та середнього рівня переробки.

Обслуговує регіональний ринок Південного федерального округу, а також бере участь в експортних поставках через чорноморські порти - Новоросійськ і Тамань. Завод вважається інфраструктурно важливим для логістичних ланцюгів у Краснодарському краї.

Ільський НПЗ входить до числа підприємств, продукція яких регулярно використовується у військовій логістиці, постачає паливо компаніям, що працюють на потреби Міноборони РФ, забезпечує ПММ ланцюги постачання в періоди активних переміщень військ на півдні Росії.

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