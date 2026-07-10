БпЛА атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО
У ніч проти 10 липня Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії атакували безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+ та російські ЗМІ.
За інформацією моніторингових ресурсів, удар припав по підприємству, розташованому у станиці Ільській Сєверського району.
У соцмережах місцеві жителі оприлюднили відео, на яких, імовірно, зафіксовано момент влучання по території Ільського НПЗ. Офіційного підтвердження наслідків атаки наразі немає.
Що відомо про атакований завод?
Ільський НПЗ - один із середніх за потужністю нафтопереробних заводів Росії, розташований у Краснодарському краї, у станиці Ільській.
Проєктна потужність переробки: близько 3 млн тонн нафти на рік.
Основна продукція:
- дизельне паливо;
- бензини;
- мазут;
- скраплений газ;
- інші нафтопродукти низького та середнього рівня переробки.
Обслуговує регіональний ринок Південного федерального округу, а також бере участь в експортних поставках через чорноморські порти - Новоросійськ і Тамань. Завод вважається інфраструктурно важливим для логістичних ланцюгів у Краснодарському краї.
Ільський НПЗ входить до числа підприємств, продукція яких регулярно використовується у військовій логістиці, постачає паливо компаніям, що працюють на потреби Міноборони РФ, забезпечує ПММ ланцюги постачання в періоди активних переміщень військ на півдні Росії.
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