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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Українські дрони знову зупинили роботу Саратовського НПЗ "Роснефти", - Reuters

Українські БпЛА вивели з ладу ключову установку Саратовського НПЗ

Саратовський нафтопереробний завод, що належить російській компанії "Роснефть", повторно припинив роботу після удару українських безпілотників 8 липня. За даними Reuters, атака вивела з ладу ключову установку первинної переробки нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на два обізнані джерела.

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Як зазначають співрозмовники агентства, дрони уразили установку первинної переробки CDU-6 потужністю 20 тисяч метричних тонн на добу, яка є єдиною такою установкою на цьому НПЗ.

Після атаки паливо із Саратовського нафтопереробного заводу не виставляли на торги на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

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Зазначається, що підприємство здатне переробляти від 5 до 7 мільйонів тонн нафти на рік. Воно є одним із найстаріших у росії, востаннє його уразили наприкінці травня, після чого НПЗ також призупиняв роботу.

Раніше повідомлялося, що Росія із 8 липня запровадила заборону на експорт дизельного палива в рамках низки заходів щодо підтримки внутрішнього ринку палива після систематичних атак українських дронів на нафтопереробні заводи, що спричинили дефіцит бензину.

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Що передувало

  • Як повідомлялося, уряд РФ із осені минулого року на тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із поставками палива дозволив нафтопереробним заводам випускати для внутрішнього ринку автобензин та дизпаливо зниженими з показниками якості. Вимоги до якості були знижені до класу Євро-3 – з попереднього Євро-5 восени 2025 року до 1 травня цього року, а в травні їхня дія була продовжена.

Автор: 

НПЗ (1096) Саратов (43)
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Топ коментарі
+3
РФ зараз не в стані 45го. У них 140 млн населення. Втрата 1-1.5 для них НІЩО. 10-15 млн відчутно, а для катастрофи може треба буде 20-30 млн.

Уявили порядок цифр? Те саме і про інші ресурси - в них є ще на 10 років війни
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09.07.2026 20:02 Відповісти
+2
Рузкіе будуть без топлива чи на Евро-2 АЛЕ ВІЙНУ НЕ ЗУПИНЯТЬ.

Вони уже як наркоман чи алкоголік що не буде їсти 2-3 дні але все до копійки витратить на дозу.
Це суспільство абсолютно хворе агресією, ВЕЛІЧІЕМ і бажанням нас знищити
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09.07.2026 19:52 Відповісти
+2
Молодці. Кацапи нехай на ішаків пересідають. Все йде по плану як казало велике *****.
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09.07.2026 19:56 Відповісти

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