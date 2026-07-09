Українські дрони знову зупинили роботу Саратовського НПЗ "Роснефти", - Reuters
Саратовський нафтопереробний завод, що належить російській компанії "Роснефть", повторно припинив роботу після удару українських безпілотників 8 липня. За даними Reuters, атака вивела з ладу ключову установку первинної переробки нафти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на два обізнані джерела.
Як зазначають співрозмовники агентства, дрони уразили установку первинної переробки CDU-6 потужністю 20 тисяч метричних тонн на добу, яка є єдиною такою установкою на цьому НПЗ.
Після атаки паливо із Саратовського нафтопереробного заводу не виставляли на торги на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.
Зазначається, що підприємство здатне переробляти від 5 до 7 мільйонів тонн нафти на рік. Воно є одним із найстаріших у росії, востаннє його уразили наприкінці травня, після чого НПЗ також призупиняв роботу.
Раніше повідомлялося, що Росія із 8 липня запровадила заборону на експорт дизельного палива в рамках низки заходів щодо підтримки внутрішнього ринку палива після систематичних атак українських дронів на нафтопереробні заводи, що спричинили дефіцит бензину.
Що передувало
- Як повідомлялося, уряд РФ із осені минулого року на тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із поставками палива дозволив нафтопереробним заводам випускати для внутрішнього ринку автобензин та дизпаливо зниженими з показниками якості. Вимоги до якості були знижені до класу Євро-3 – з попереднього Євро-5 восени 2025 року до 1 травня цього року, а в травні їхня дія була продовжена.
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Уявили порядок цифр? Те саме і про інші ресурси - в них є ще на 10 років війни
Вони уже як наркоман чи алкоголік що не буде їсти 2-3 дні але все до копійки витратить на дозу.
Це суспільство абсолютно хворе агресією, ВЕЛІЧІЕМ і бажанням нас знищити