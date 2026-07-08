БпЛА атакували Саратовський НПЗ: після удару спалахнула пожежа. ВIДЕО

У ніч проти 8 липня українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також: Сили оборони уразили НПЗ у Саратові за 700 км від лінії фронту, - Зеленський. ВIДЕО

Перші деталі

Як зазначається, після удару на території підприємства виникла пожежа, про що свідчать відео очевидців. OSINT-аналіз видання ASTRA підтвердив ураження промислового об'єкта.





Наразі губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку на регіон, але заявив, що начебто пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Що про об'єкт відомо?

Саратовський НПЗ вже зазнавав атаки щонайменше у травні цього року. Підприємство належить російській компанії "Роснєфть" та є одним із найстаріших нафтопереробних заводів Росії.

Станом на 2023 рік його потужності дозволяли переробляти близько 4,8 млн тонн нафти на рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саратовський НПЗ призупинив роботу після атаки БпЛА, - росЗМІ