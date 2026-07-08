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Новини Атака дронів на регіони РФ
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БпЛА атакували Саратовський НПЗ: після удару спалахнула пожежа. ВIДЕО

У ніч проти 8 липня українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Перші деталі

Як зазначається, після удару на території підприємства виникла пожежа, про що свідчать відео очевидців. OSINT-аналіз видання ASTRA підтвердив ураження промислового об'єкта.

удар по нпз у Саратові
удар по нпз у Саратові

Наразі губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку на регіон, але заявив, що начебто пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Що про об'єкт відомо?

Саратовський НПЗ вже зазнавав атаки щонайменше у травні цього року. Підприємство належить російській компанії "Роснєфть" та є одним із найстаріших нафтопереробних заводів Росії.

Станом на 2023 рік його потужності дозволяли переробляти близько 4,8 млн тонн нафти на рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саратовський НПЗ призупинив роботу після атаки БпЛА, - росЗМІ

Автор: 

НПЗ (1092) Саратов (41) Удари по РФ (1093)
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Топ коментарі
+14
за двадцять шостий рік це третя атака. Перша в цьому році була в березні, дрга у травні. А е вже добиватьостанні виробнитва на цьому нпз, бо після травневої атаки на ньому були уражені установки каталітичного риформінгу ЛЧ-35-11/600 (51°27'30.00"N 45°56'15.13"E), установки ЕЛОУ-АВT-6 (51°27'24.38"N 45°56'12.93"E), установки вісбрекінгу (51°27'21.08"N 45°56'12.39"E), установки каталітичного риформування Л-35-11/300 (51°27'30.59"N 45°56'26.31"E), установки ізомеризації пентан-гексанової фракції (51°27'24.57"N 45°56'26.47"E) Установка, яка зазнала найважчих (критичних) уражень - це ЕЛОУ-АВT-6. Так що, як би ви не вболівали, хєр вам там вдасться щось відновити навіть за чотири місяці.
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08.07.2026 07:48 Відповісти
+4
Відсутність палива зупинить все
московія просто зупиниться
нв продукти в магазин, ні сировину на підприємство, ні готову продукцію з підприємства, ні пошта, ні швидка допомога - нічого
для існування країни потрібна мобільність у багатьох аспектах
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08.07.2026 07:50 Відповісти
+3
А тепер створювати балістику головний знищувач призначив не спеціалістів-професіоналів, а шахрая Данілова-Штілєрмана.
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08.07.2026 08:35 Відповісти

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