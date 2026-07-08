БПЛА атаковали Саратовский НПЗ: после удара вспыхнул пожар

В ночь на 8 июля украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналASTRA.

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Первые подробности

Как отмечается, после удара на территории предприятия возник пожар, о чем свидетельствуют видео очевидцев. OSINT-анализ издания ASTRA подтвердил поражение промышленного объекта.





На данный момент губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку на регион, но заявил, что, по всей видимости, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Что известно об объекте?

Саратовский НПЗ уже подвергался атаке как минимум в мае этого года. Предприятие принадлежит российской компании "Роснефть" и является одним из старейших нефтеперерабатывающих заводов России.

По состоянию на 2023 год его мощности позволяли перерабатывать около 4,8 млн тонн нефти в год.

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