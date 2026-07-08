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Новости Атака дронов на регионы РФ
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БПЛА атаковали Саратовский НПЗ: после удара вспыхнул пожар

В ночь на 8 июля украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-каналASTRA.

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Первые подробности

Как отмечается, после удара на территории предприятия возник пожар, о чем свидетельствуют видео очевидцев. OSINT-анализ издания ASTRA подтвердил поражение промышленного объекта.

удар по НПЗ в Саратове
удар по НПЗ в Саратове

На данный момент губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил атаку на регион, но заявил, что, по всей видимости, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Что известно об объекте?

Саратовский НПЗ уже подвергался атаке как минимум в мае этого года. Предприятие принадлежит российской компании "Роснефть" и является одним из старейших нефтеперерабатывающих заводов России.

По состоянию на 2023 год его мощности позволяли перерабатывать около 4,8 млн тонн нефти в год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саратовский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА, — российские СМИ

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НПЗ (590) Саратов (66) Удары по РФ (1086)
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Топ комментарии
+20
за двадцять шостий рік це третя атака. Перша в цьому році була в березні, дрга у травні. А е вже добиватьостанні виробнитва на цьому нпз, бо після травневої атаки на ньому були уражені установки каталітичного риформінгу ЛЧ-35-11/600 (51°27'30.00"N 45°56'15.13"E), установки ЕЛОУ-АВT-6 (51°27'24.38"N 45°56'12.93"E), установки вісбрекінгу (51°27'21.08"N 45°56'12.39"E), установки каталітичного риформування Л-35-11/300 (51°27'30.59"N 45°56'26.31"E), установки ізомеризації пентан-гексанової фракції (51°27'24.57"N 45°56'26.47"E) Установка, яка зазнала найважчих (критичних) уражень - це ЕЛОУ-АВT-6. Так що, як би ви не вболівали, хєр вам там вдасться щось відновити навіть за чотири місяці.
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08.07.2026 07:48 Ответить
+5
Відсутність палива зупинить все
московія просто зупиниться
нв продукти в магазин, ні сировину на підприємство, ні готову продукцію з підприємства, ні пошта, ні швидка допомога - нічого
для існування країни потрібна мобільність у багатьох аспектах
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08.07.2026 07:50 Ответить
+4
саме так. в умовах санкцій московитам відновити нпз дуже дорого, дуже довго і практично неможливо
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08.07.2026 07:52 Ответить

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