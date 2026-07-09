Украинские дроны вновь остановили работу Саратовского НПЗ "Роснефти", — Reuters

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании "Роснефть", вновь приостановил работу после удара украинских беспилотников 8 июля. По данным Reuters, атака вывела из строя ключевую установку первичной переработки нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на два осведомлённых источника.

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Как отмечают собеседники агентства, дроны поразили установку первичной переработки CDU-6 мощностью 20 тысяч метрических тонн в сутки, которая является единственной такой установкой на этом НПЗ.

После атаки топливо с Саратовского нефтеперерабатывающего завода не выставлялось на торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

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Отмечается, что предприятие способно перерабатывать от 5 до 7 миллионов тонн нефти в год. Оно является одним из старейших в России, в последний раз его поразили в конце мая, после чего НПЗ также приостановил работу.

Ранее сообщалось, что Россия с 8 июля ввела запрет на экспорт дизельного топлива в рамках ряда мер по поддержке внутреннего рынка топлива после систематических атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, которые привели к дефициту бензина.

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