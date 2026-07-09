Украинские дроны вновь остановили работу Саратовского НПЗ "Роснефти", — Reuters
Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании "Роснефть", вновь приостановил работу после удара украинских беспилотников 8 июля. По данным Reuters, атака вывела из строя ключевую установку первичной переработки нефти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на два осведомлённых источника.
Как отмечают собеседники агентства, дроны поразили установку первичной переработки CDU-6 мощностью 20 тысяч метрических тонн в сутки, которая является единственной такой установкой на этом НПЗ.
После атаки топливо с Саратовского нефтеперерабатывающего завода не выставлялось на торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Отмечается, что предприятие способно перерабатывать от 5 до 7 миллионов тонн нефти в год. Оно является одним из старейших в России, в последний раз его поразили в конце мая, после чего НПЗ также приостановил работу.
Ранее сообщалось, что Россия с 8 июля ввела запрет на экспорт дизельного топлива в рамках ряда мер по поддержке внутреннего рынка топлива после систематических атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, которые привели к дефициту бензина.
Что предшествовало
- Как сообщалось, правительство РФ с осени прошлого года на фоне украинских атак на НПЗ и перебоев с поставками топлива разрешило нефтеперерабатывающим заводам выпускать для внутреннего рынка автобензин и дизельное топливо с пониженными показателями качества. Требования к качеству были снижены до класса Евро-3 — с прежнего Евро-5 осенью 2025 года до 1 мая этого года, а в мае их действие было продлено.
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Вони уже як наркоман чи алкоголік що не буде їсти 2-3 дні але все до копійки витратить на дозу.
Це суспільство абсолютно хворе агресією, ВЕЛІЧІЕМ і бажанням нас знищити
Уявили порядок цифр? Те саме і про інші ресурси - в них є ще на 10 років війни