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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Украинские дроны вновь остановили работу Саратовского НПЗ "Роснефти", — Reuters

Украинские БПЛА вывели из строя ключевую установку Саратовского НПЗ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании "Роснефть", вновь приостановил работу после удара украинских беспилотников 8 июля. По данным Reuters, атака вывела из строя ключевую установку первичной переработки нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на два осведомлённых источника.

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Как отмечают собеседники агентства, дроны поразили установку первичной переработки CDU-6 мощностью 20 тысяч метрических тонн в сутки, которая является единственной такой установкой на этом НПЗ.

После атаки топливо с Саратовского нефтеперерабатывающего завода не выставлялось на торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

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Отмечается, что предприятие способно перерабатывать от 5 до 7 миллионов тонн нефти в год. Оно является одним из старейших в России, в последний раз его поразили в конце мая, после чего НПЗ также приостановил работу.

Ранее сообщалось, что Россия с 8 июля ввела запрет на экспорт дизельного топлива в рамках ряда мер по поддержке внутреннего рынка топлива после систематических атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, которые привели к дефициту бензина.

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Что предшествовало

  • Как сообщалось, правительство РФ с осени прошлого года на фоне украинских атак на НПЗ и перебоев с поставками топлива разрешило нефтеперерабатывающим заводам выпускать для внутреннего рынка автобензин и дизельное топливо с пониженными показателями качества. Требования к качеству были снижены до класса Евро-3 — с прежнего Евро-5 осенью 2025 года до 1 мая этого года, а в мае их действие было продлено.

Автор: 

НПЗ (594) Саратов (68)
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Топ комментарии
+2
Рузкіе будуть без топлива чи на Евро-2 АЛЕ ВІЙНУ НЕ ЗУПИНЯТЬ.

Вони уже як наркоман чи алкоголік що не буде їсти 2-3 дні але все до копійки витратить на дозу.
Це суспільство абсолютно хворе агресією, ВЕЛІЧІЕМ і бажанням нас знищити
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09.07.2026 19:52 Ответить
+2
РФ зараз не в стані 45го. У них 140 млн населення. Втрата 1-1.5 для них НІЩО. 10-15 млн відчутно, а для катастрофи може треба буде 20-30 млн.

Уявили порядок цифр? Те саме і про інші ресурси - в них є ще на 10 років війни
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09.07.2026 20:02 Ответить
+1
Молодці. Кацапи нехай на ішаків пересідають. Все йде по плану як казало велике *****.
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09.07.2026 19:56 Ответить

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