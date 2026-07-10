Украина призвала Совбез ООН принять резолюцию о немедленном прекращении огня
Членам Совета Безопасности ООН следует немедленно вынести на рассмотрение резолюцию о прекращении огня в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко
По словам дипломата, международное сообщество должно положить конец бездействию Совета Безопасности ООН в отношении преступлений России и продемонстрировать поддержку восстановлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.
Павличенко подчеркнул, что принятие соответствующей резолюции станет четким сигналом в пользу прекращения боевых действий. Он также призвал международных партнеров не прекращать военную помощь Украине.
"Это не эскалация, а единственная действенная стратегия для восстановления мира и спасения человеческих жизней", - подчеркнул представитель Украины.
Что этому предшествовало?
6 июля, после второй за несколько дней массированной атаки России, Украина обратилась с требованием к Совету Безопасности ООН созвать экстренное заседание.
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