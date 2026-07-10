Украина призвала Совбез ООН принять резолюцию о немедленном прекращении огня

Членам Совета Безопасности ООН следует немедленно вынести на рассмотрение резолюцию о прекращении огня в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко

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По словам дипломата, международное сообщество должно положить конец бездействию Совета Безопасности ООН в отношении преступлений России и продемонстрировать поддержку восстановлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.

Павличенко подчеркнул, что принятие соответствующей резолюции станет четким сигналом в пользу прекращения боевых действий. Он также призвал международных партнеров не прекращать военную помощь Украине.

"Это не эскалация, а единственная действенная стратегия для восстановления мира и спасения человеческих жизней", - подчеркнул представитель Украины.

Что этому предшествовало?

6 июля, после второй за несколько дней массированной атаки России, Украина обратилась с требованием к Совету Безопасности ООН созвать экстренное заседание.

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