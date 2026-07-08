9 июля Совбез ООН обсудит новые российские обстрелы Украины

Совет Безопасности ООН по просьбе Украины соберётся на экстренное заседание 9 июля в связи с очередными атаками РФ на Киев и другие украинские города.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Чего ждет Украина

В частности, он отметил, что Украина ожидает от членов Совбеза "не просто осуждения ракетных обстрелов гражданского населения".

"Чаша нашего терпения переполнилась. Призываем наших союзников — государства-члены СБ ООН — наконец перейти от повторяющихся заявлений о глубокой обеспокоенности и тщетных призывов к Москве к максимально жестким мерам в отношении РФ", — подчеркнул Мельник.

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Изоляция России в ООН

Кроме того, он призвал к полной изоляции России в ООН.

"Пришло время относиться к россиянам в ООН как к тем, кем они на самом деле являются — государством-изгоем", — отметил дипломат.

По словам Мельника, нужно прекратить вести с делегацией России business as usual, "дать им почувствовать, что они как прокаженные в ООН, и им больше никто не будет пожимать руку".

Такого же подхода к России "наши союзники должны добиваться и от стран Глобального Юга. Хватит уже ласково общаться с ними", — добавил он.

Отмечается, что заседание Совбеза начнется в 10.00 (17.00 по киевскому времени).

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Что предшествовало

Напомним, 6 июля, после второй за несколько дней массированной атаки России, Украина обратилась с требованием к Совету Безопасности ООН созвать экстренное заседание.

Массированный удар 6 июля

В ночь на 6 июля 2026 года Россия нанесла очередной массированный комбинированный удар по Киеву, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. В столице действовали силы ПВО, однако из-за падения обломков и прямых попаданий зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. В Подольском районе частично разрушен многоэтажный жилой дом, на верхних этажах оказались заблокированными люди. Также повреждены гаражи, возникли пожары, зафиксировано падение обломков.

По состоянию на утро известно об 11 погибших и как минимум 46 раненых. На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы, количество пострадавших может меняться.

Помимо столицы, вследствие ночной атаки пострадала и Киевская область. Там погибли три человека, ещё 15 получили ранения. Разрушениям подверглись жилые дома, предприятия и другие гражданские объекты.