9 липня Радбез ООН обговорить нові російські обстріли України

Рада Безпеки ООН на запит України збереться на екстрене засідання 9 липня у зв’язку з черговими атаками РФ на Київ та інші українські міста.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Чого чекає Україна

Так, він зауважив, що Україна очікує від членів Радбезу "не просто засудження ракетних обстрілів цивільного населення".

"Чаша нашого терпіння переповнилася. Закликаємо наших союзників - держави-члени РБ ООН - перейти нарешті від повторних висловлювань глибокого занепокоєння і марних закликів до Москви - до максимально жорстких кроків стосовно РФ", - наголосив Мельник.

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Ізоляція Росії в ООН

Крім того, він закликав до повної ізоляції Росії в ООН.

"Настав час ставитися до росіян в ООН як тих, ким вони насправді є - державою-ізгоєм", - зазначив дипломат.

За словами Мельника, потрібно припинити вести з делегацією Росії business as usual, "дати їм відчути, що вони як прокажені в ООН, і їм більше ніхто не тиснутиме руку".

Такого самого підходу до Росії "наші союзники повинні домагатися і від країн Глобального Півдня. Досить вже сюсюкатися з ними", додав він.

Зазначається, що засідання Радбезу розпочнеться о 10.00 (17.00 за київським часом).

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Що передувало

Нагадаємо, 6 липня, після другої за кілька днів масованої атаки Росії, Україна звернулася з вимогою до Ради Безпеки ООН скликати екстрене засідання.

Масований удар 6 липня

У ніч проти 6 липня 2026 року Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Києву, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. У столиці працювали сили ППО, однак через падіння уламків і прямі влучання зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, найбільше постраждали Подільський та Дарницький райони. У Подільському районі частково зруйновано багатоповерховий житловий будинок, на верхніх поверхах були заблоковані люди. Також пошкоджено гаражі, виникли пожежі, зафіксовано падіння уламків.

Станом на ранок відомо про 11 загиблих та щонайменше 46 поранених. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, кількість постраждалих може змінюватися.

Окрім столиці, внаслідок нічної атаки постраждала й Київська область. Там загинули три людини, ще 15 дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємства та інші цивільні об'єкти.