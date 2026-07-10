Україна закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про негайне припинення вогню

Членам Ради Безпеки ООН слід негайно винести на розгляд резолюцію про припинення вогню в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко

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За словами дипломата, міжнародна спільнота має покласти край бездіяльності Ради Безпеки ООН щодо злочинів Росії та продемонструвати підтримку відновленню всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.

Павліченко наголосив, що ухвалення відповідної резолюції стане чітким сигналом на користь припинення бойових дій. Він також закликав міжнародних партнерів не припиняти військову допомогу Україні.

"Це не ескалація, а єдина дієва стратегія для відновлення миру та порятунку людських життів", – підкреслив представник України.

Що передувало?

6 липня, після другої за кілька днів масованої атаки Росії, Україна звернулася з вимогою до Ради Безпеки ООН скликати екстрене засідання.

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