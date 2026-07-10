Україна закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про негайне припинення вогню
Членам Ради Безпеки ООН слід негайно винести на розгляд резолюцію про припинення вогню в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко
За словами дипломата, міжнародна спільнота має покласти край бездіяльності Ради Безпеки ООН щодо злочинів Росії та продемонструвати підтримку відновленню всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.
Павліченко наголосив, що ухвалення відповідної резолюції стане чітким сигналом на користь припинення бойових дій. Він також закликав міжнародних партнерів не припиняти військову допомогу Україні.
"Це не ескалація, а єдина дієва стратегія для відновлення миру та порятунку людських життів", – підкреслив представник України.
Що передувало?
6 липня, після другої за кілька днів масованої атаки Росії, Україна звернулася з вимогою до Ради Безпеки ООН скликати екстрене засідання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль