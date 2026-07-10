Более 50 общественных организаций призвали Президента и Верховную Раду заполнить вакансии в Конституционном Суде

Из-за незаполненных вакансий КСУ может лишиться возможности принимать решения. Общественные организации призвали власти незамедлительно завершить конкурсы и назначения судей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном пресс-релизе.

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"Сейчас в Суде вакантны 5 из 18 должностей судей. Если их не заполнить, Конституционный Суд Украины (КСУ) может вновь оказаться под угрозой приостановки работы. Сейчас в Суде работают 13 судей, тогда как для принятия решений Большой палатой требуется не менее 10. Поэтому даже временное отсутствие нескольких судей может заблокировать работу Суда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что риск возрастет в ноябре 2026 года и марте 2027 года, когда истекают полномочия ещё двух судей Конституционного Суда.

Почему стабильная работа Конституционного Суда критически важна

Общественные организации подчеркивают, что стабильная работа КСУ особенно важна во время военного положения. Конституционный Суд проверяет законы и другие акты на соответствие Конституции, а также является частью системы сдержек и противовесов. Его недействительность может создать риски для баланса властей и верховенства права.

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После реформы Украина ввела новую конкурсную процедуру отбора судей в КСУ с участием Консультативной группы экспертов. В ее состав входят украинские юристы и международные эксперты. Такая модель должна была уменьшить политическое влияние на формирование Суда и обеспечить оценку кандидатов по критериям профессионализма и добросовестности. Впрочем, процедура может работать только тогда, когда все этапы проходят без задержек, а отобранных кандидатов своевременно рассматривают субъекты назначения.

Конкурсы на должности судей КСУ затягиваются

В октябре 2025 года Верховная Рада не назначила ни одного из кандидатов, отобранных Консультативной группой экспертов, поэтому конкурс на две вакансии пришлось запускать повторно. Президент Украины с начала 2025 года не заполняет ещё одну вакансию, хотя есть кандидаты, рекомендованные КГЭ и конкурсной комиссией. Новый конкурс на эту должность также не объявлен. По квоте съезда судей не хватает кандидатов, проходящих проверку на добропорядочность.

Своевременное заполнение вакансий в Конституционном Суде — одно из 10 наиболее приоритетных требований ЕС в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией (так называемый список "Качки-Кос"). Поэтому затягивание конкурсов и назначений имеет последствия для евроинтеграции.

Общественные организации призвали власть ускорить назначение судей

Общественные организации призывают Президента безотлагательно назначить судью КСУ из числа уже отобранных кандидатов или объявить новый конкурс. Верховную Раду — рассмотреть кандидатов из рейтингового списка ДГЕ и заполнить вакансии по парламентской квоте. Съезд судей — провести новый отбор кандидатов по судейской квоте открыто, конкурентно и без затягивания.

Отмечается, что заявление подписали более 50 организаций, среди них Фонд DEJURE, Гражданская сеть ОПОРА, Центр противодействия коррупции, Трансперенси Интернешнл Украина, Автомайдан, Институт массовой информации и другие.

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