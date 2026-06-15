В Киеве обсудили участие громад во вступлении Украины в ЕС
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела в Киеве встречу с президентом Европейского комитета регионов Катей Тютто.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на правительственном портале.
Роль громад в евроинтеграции
Стороны обсудили участие регионов и громад в процессе европейской интеграции Украины. Особое внимание уделили укреплению сотрудничества с Европейским Союзом и привлечению муниципалитетов к программам обмена опытом и совместным сетям ЕС.
"Мы высоко ценим активную работу Европейского альянса городов и регионов по восстановлению Украины. Его приверженность поддержке восстановления Украины, укреплению партнерств между местными и региональными органами власти, продвижению децентрализации и европейской интеграции имеет чрезвычайно важное значение", – отметила Юлия Свириденко.
Награда за поддержку Украины
Тютто получила от Свириденко орден княгини Ольги. Награда присуждена за вклад в поддержку Украины и развитие отношений между Украиной и Европейским Союзом.
Президент Европейского комитета регионов, в свою очередь, отметила стойкость Украины в условиях полномасштабной войны и способность страны продолжать работу и развитие.
- Напомним, 15 июня все страны Европейского Союза достигли соглашения об открытии первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.
- Ранее, 12 июня, все страны Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок.
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