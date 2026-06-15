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Новости Вступление Украины в ЕС
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В Киеве обсудили участие громад во вступлении Украины в ЕС

Юлия Свириденко встретилась в Киеве с представительницей ЕС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела в Киеве встречу с президентом Европейского комитета регионов Катей Тютто.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на правительственном портале.

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Роль громад в евроинтеграции

Стороны обсудили участие регионов и громад в процессе европейской интеграции Украины. Особое внимание уделили укреплению сотрудничества с Европейским Союзом и привлечению муниципалитетов к программам обмена опытом и совместным сетям ЕС.

"Мы высоко ценим активную работу Европейского альянса городов и регионов по восстановлению Украины. Его приверженность поддержке восстановления Украины, укреплению партнерств между местными и региональными органами власти, продвижению децентрализации и европейской интеграции имеет чрезвычайно важное значение", – отметила Юлия Свириденко.

Награда за поддержку Украины

Тютто получила от Свириденко орден княгини Ольги. Награда присуждена за вклад в поддержку Украины и развитие отношений между Украиной и Европейским Союзом.

Президент Европейского комитета регионов, в свою очередь, отметила стойкость Украины в условиях полномасштабной войны и способность страны продолжать работу и развитие.

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Автор: 

Громада (12) евроинтеграция (2089) Евросоюз (18210) Свириденко Юлия (484)
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********* цирк
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15.06.2026 23:23 Ответить
Залишилося тільки вирішити чи оті фейкові місцеві органи ОВА є місцевою владою чи попками узурпатора.
Бо справжню місцеву владу ЗЄ або знищив, або загнав під віник.
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15.06.2026 23:25 Ответить
В основному влада на містах корумпована та поділена на клани. Цей поділ на клани відбувся ще при кучмі і до сих пір він актуальний. Вони можуть змінювати риторику, назву партій, підспівувати центральній владі, переходити з однієї політичної сили в іншу та т.і., але на містах вони крадуть, крадуть і крадуть через різні прокладки, свої підприємства які зареєстровані на їхніх родичів чи довірених людей чим висмоктують гроші місцевих бюджетів собі в карман.
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15.06.2026 23:40 Ответить
А чого це Свириденко сьогодні така щаслива була біля зруйнованого собору в Лаврі? Так сіяла ніби на фоні спаленої "Мрії" селфилась. Зовсім нічого не відчувають до національних символів.

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15.06.2026 23:56 Ответить
 
 