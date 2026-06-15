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Новини Вступ України до ЄС
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У Києві обговорили участь громад у вступі України до ЄС

Юлія Свириденко зустріч у Києві з представницею ЄС

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела у Києві зустріч із президенткою Європейського комітету регіонів Катею Тютто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на урядовому порталі.

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Роль громад у євроінтеграції

Сторони обговорили участь регіонів і громад у процесі європейської інтеграції України. Окрему увагу приділили посиленню співпраці з Європейським Союзом та залученню муніципалітетів до програм обміну досвідом і спільних мереж ЄС.

"Ми високо цінуємо активну роботу Європейського альянсу міст і регіонів для відбудови України. Його відданість підтримці відновлення України, зміцненню партнерств між місцевими та регіональними органами влади, просуванню децентралізації та європейської інтеграції має надзвичайно важливе значення", – зазначила Юлія Свириденко.

Відзнака за підтримку України

Тютто отримала від Свириденко орден княгині Ольги. Нагороду присуджено за внесок у підтримку України та розвиток відносин між Україною і Європейським Союзом.

Президентка Європейського комітету регіонів, у свою чергу, відзначила стійкість України в умовах повномасштабної війни та здатність країни продовжувати роботу і розвиток.

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Автор: 

Громада (24) євроінтеграція (530) Євросоюз (15239) Свириденко Юлія (943)
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********* цирк
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15.06.2026 23:23 Відповісти
Залишилося тільки вирішити чи оті фейкові місцеві органи ОВА є місцевою владою чи попками узурпатора.
Бо справжню місцеву владу ЗЄ або знищив, або загнав під віник.
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15.06.2026 23:25 Відповісти
В основному влада на містах корумпована та поділена на клани. Цей поділ на клани відбувся ще при кучмі і до сих пір він актуальний. Вони можуть змінювати риторику, назву партій, підспівувати центральній владі, переходити з однієї політичної сили в іншу та т.і., але на містах вони крадуть, крадуть і крадуть через різні прокладки, свої підприємства які зареєстровані на їхніх родичів чи довірених людей чим висмоктують гроші місцевих бюджетів собі в карман.
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15.06.2026 23:40 Відповісти
А чого це Свириденко сьогодні така щаслива була біля зруйнованого собору в Лаврі? Так сіяла ніби на фоні спаленої "Мрії" селфилась. Зовсім нічого не відчувають до національних символів.

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15.06.2026 23:56 Відповісти
Внутрішнім окупантам подобається, як вбивають українців, як знищується їх майно.
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16.06.2026 00:15 Відповісти
Років через 40 - після усунення міндіча від влади.
НЕ РА НІ ШЕ...
Розслабтеся, займіться нагальними справами..
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16.06.2026 00:45 Відповісти
 
 