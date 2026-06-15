У Києві обговорили участь громад у вступі України до ЄС

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела у Києві зустріч із президенткою Європейського комітету регіонів Катею Тютто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на урядовому порталі.

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Роль громад у євроінтеграції

Сторони обговорили участь регіонів і громад у процесі європейської інтеграції України. Окрему увагу приділили посиленню співпраці з Європейським Союзом та залученню муніципалітетів до програм обміну досвідом і спільних мереж ЄС.

"Ми високо цінуємо активну роботу Європейського альянсу міст і регіонів для відбудови України. Його відданість підтримці відновлення України, зміцненню партнерств між місцевими та регіональними органами влади, просуванню децентралізації та європейської інтеграції має надзвичайно важливе значення", – зазначила Юлія Свириденко.

Відзнака за підтримку України

Тютто отримала від Свириденко орден княгині Ольги. Нагороду присуджено за внесок у підтримку України та розвиток відносин між Україною і Європейським Союзом.

Президентка Європейського комітету регіонів, у свою чергу, відзначила стійкість України в умовах повномасштабної війни та здатність країни продовжувати роботу і розвиток.

Нагадаємо, 15 червня всі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ України та Молдови до блоку.

Раніше 12 червня всі країни Європейського Союзу підтримали початок переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку.

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