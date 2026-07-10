Понад 50 ГО закликали Президента та Верховну Раду заповнити вакансії у Конституційному Суді

Через незаповнені вакансії КСУ може втратити можливість ухвалювати рішення. Громадські організації закликали владу невідкладно завершити конкурси та призначення суддів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному пресрелізі.

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"Зараз у Суді вакантні 5 із 18 посад суддів. Якщо їх не заповнити, Конституційний Суд України (КСУ) може знову опинитися під загрозою зупинення роботи. Зараз у Суді працюють 13 суддів, тоді як для ухвалення рішень Великою палатою потрібно щонайменше 10. Тож навіть тимчасова відсутність кількох суддів може заблокувати роботу Суду", - йдеться в повідомленні..

Зазначається, що ризик зросте у листопаді 2026 року та березні 2027 року, коли завершуються повноваження ще двох суддів Конституційного Суду.

Чому стабільна робота Конституційного Суду критично важлива

Громадські організації наголошують, що стабільна робота КСУ особливо важлива під час воєнного стану. Конституційний Суд перевіряє закони та інші акти на відповідність Конституції, а також є частиною системи стримувань і противаг. Його недієздатність може створити ризики для балансу влади та верховенства права.

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Після реформи Україна запровадила нову конкурсну процедуру добору суддів до КСУ за участі Дорадчої групи експертів. До її складу входять українські правники та міжнародні експерти. Така модель мала зменшити політичний вплив на формування Суду та забезпечити оцінювання кандидатів за критеріями професійності й доброчесності. Втім, процедура може працювати лише тоді, коли всі етапи відбуваються без затягування, а відібраних кандидатів своєчасно розглядають суб’єкти призначення.

Конкурси на посади суддів КСУ затягуються

У жовтні 2025 року Верховна Рада не призначила жодного з кандидатів, відібраних Дорадчою групою експертів, тому конкурс на дві вакансії довелося запускати повторно. Президент України з початку 2025 року не заповнює ще одну вакансію, хоча є кандидати, рекомендовані ДГЕ та конкурсною комісією. Новий конкурс на цю посаду також не оголошено. За квотою з’їзду суддів бракує кандидатів, які проходять перевірку на доброчесність.

Своєчасне заповнення вакансій у Конституційному Суді - одне з 10 найпріоритетніших вимог від ЄС у сфері верховенства права та боротьби з корупцією (Так званий список "Качки-Кос"). Тому затягування конкурсів і призначень має євроінтеграційні наслідки.

ГО закликали владу прискорити призначення суддів

Громадські організації закликають Президента невідкладно призначити суддю КСУ з числа вже відібраних кандидатів або оголосити новий конкурс. Верховну Раду - розглянути кандидатів з рейтингового списку ДГЕ та заповнити вакансії за парламентською квотою. З’їзд суддів - провести новий добір кандидатів за суддівською квотою відкрито, конкурентно та без затягування.

Зазначається/, що заяву підписали понад 50 організацій, серед них Фундація DEJURE, Громадянська мережа ОПОРА, Центр протидії корупції, Трансперенсі Інтернешнл Україна, Автомайдан, Інститут масової інформації та інші.

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