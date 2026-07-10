3 304 28
Россия будет создавать "более широкую буферную зону" с Украиной, - Песков
Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ будет расширять "буферную зону" с Украиной из-за эскалации со стороны Киева.
Об этом он сообщил российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Пескова, Украина якобы не "склонна к мирному процессу"
"Россия по-прежнему открыта для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно из-за отсутствия желания со стороны "киевского режима", мы продолжаем "СВО", — сказал Песков.
Также он заявил, что "по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать ситуацию, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону".
Топ комментарии
+17 Oleksandr Yur
показать весь комментарий10.07.2026 14:02 Ответить Ссылка
+9 Gary Grant
показать весь комментарий10.07.2026 14:03 Ответить Ссылка
+8 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий10.07.2026 14:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль