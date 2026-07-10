Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ будет расширять "буферную зону" с Украиной из-за эскалации со стороны Киева.

Об этом он сообщил российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Пескова, Украина якобы не "склонна к мирному процессу"

"Россия по-прежнему открыта для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно из-за отсутствия желания со стороны "киевского режима", мы продолжаем "СВО", — сказал Песков.

Также он заявил, что "по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать ситуацию, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону".

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