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Новости Заявления Пескова
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Россия будет создавать "более широкую буферную зону" с Украиной, - Песков

Кремль вновь угрожает буферной зоной из-за ударов по РФ

Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ будет расширять "буферную зону" с Украиной из-за эскалации со стороны Киева.

Об этом он сообщил российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По словам Пескова, Украина якобы не "склонна к мирному процессу"

"Россия по-прежнему открыта для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. Президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно из-за отсутствия желания со стороны "киевского режима", мы продолжаем "СВО", — сказал Песков.

Также он заявил, что "по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать ситуацию, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону".

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Автор: 

Песков Дмитрий (2120) россия (98231)
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Топ комментарии
+17
За Урал?
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10.07.2026 14:02 Ответить
+9
Балачки ...блеф...знову балачки...Смоктатимете прутня хіба що,піська.
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10.07.2026 14:03 Ответить
+8
Піськов можеш ***** очко розширити щоб повністю туди залізти.
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10.07.2026 14:03 Ответить

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