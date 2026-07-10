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Новини Заяви Пєскова
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РФ створюватиме "ширшу буферну зону" з Україною, - Пєсков

Кремль знову погрожує буферною зоною через удари по РФ

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ розширюватиме "буферну зону" з Україною через ескалацію з боку Києва.

Про це він сказав російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Пєскова, Україна нібито не "схильна до мирного процесу"

"Росія продовжує залишатися відкритою для досягнення своїх цілей шляхом мирних політико-дипломатичних переговорів. Президент Путін зберігає свою відкритість. Але в умовах, коли це неможливо через відсутність бажання "київського режиму", ми продовжуємо "СВО", - сказав Пєсков.

Також він заявив, що "у міру того, як київська сторона намагається ескалувати, ми продовжуємо створювати ширшу зону безпеки, буферну зону".

Також читайте: Кремль "осмислює" заяву Трампа про закриття неба над Україною, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1884) росія (70789)
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Топ коментарі
+15
За Урал?
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10.07.2026 14:02 Відповісти
+7
Балачки ...блеф...знову балачки...Смоктатимете прутня хіба що,піська.
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10.07.2026 14:03 Відповісти
+6
Піськов можеш ***** очко розширити щоб повністю туди залізти.
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10.07.2026 14:03 Відповісти

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