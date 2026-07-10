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РФ створюватиме "ширшу буферну зону" з Україною, - Пєсков
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ розширюватиме "буферну зону" з Україною через ескалацію з боку Києва.
Про це він сказав російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами Пєскова, Україна нібито не "схильна до мирного процесу"
"Росія продовжує залишатися відкритою для досягнення своїх цілей шляхом мирних політико-дипломатичних переговорів. Президент Путін зберігає свою відкритість. Але в умовах, коли це неможливо через відсутність бажання "київського режиму", ми продовжуємо "СВО", - сказав Пєсков.
Також він заявив, що "у міру того, як київська сторона намагається ескалувати, ми продовжуємо створювати ширшу зону безпеки, буферну зону".
Топ коментарі
+15 Oleksandr Yur
показати весь коментар10.07.2026 14:02 Відповісти Посилання
+7 Gary Grant
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+6 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар10.07.2026 14:03 Відповісти Посилання
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