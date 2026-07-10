РФ створюватиме "ширшу буферну зону" з Україною, - Пєсков

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ розширюватиме "буферну зону" з Україною через ескалацію з боку Києва.

Про це він сказав російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Пєскова, Україна нібито не "схильна до мирного процесу"

"Росія продовжує залишатися відкритою для досягнення своїх цілей шляхом мирних політико-дипломатичних переговорів. Президент Путін зберігає свою відкритість. Але в умовах, коли це неможливо через відсутність бажання "київського режиму", ми продовжуємо "СВО", - сказав Пєсков.

Також він заявив, що "у міру того, як київська сторона намагається ескалувати, ми продовжуємо створювати ширшу зону безпеки, буферну зону".

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