В России могут вернуть выездные визы: российские СМИ сообщили о подготовке нового закона

В России могут возобновить практику выдачи выездных виз, действовавшую во времена Советского Союза. Министерство иностранных дел РФ якобы готовит пакет документов для соответствующего законопроекта под предлогом усиления "безопасности" российских граждан за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе The Moscow Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах и собеседника, близкого к администрации президента РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации источников, планируется введение туристических выездных виз. Для поездок в страны НАТО, которые Кремль считает "недружественными", россиянам могут разрешить выезд только в составе организованных групп не менее чем из десяти человек и по заранее утвержденному маршруту.

Для других государств, перечень которых еще разрабатывается, индивидуальные поездки могут оставить, однако и в этом случае, по данным собеседников издания, потребуется специальное разрешение государства.

"Такого, как сейчас: купил билет и улетел, - быть не должно. Государство должно дать разрешение", - цитирует The Moscow Times одного из собеседников.

Как отмечает издание, практика выездных виз существовала в СССР до 1991 года. Для выезда за границу граждане должны были проходить многочисленные согласования и получать разрешение в ОВИРе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвия закрыла для россиян и белорусов одну из схем получения вида на жительство, - СМИ

После начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году в России уже появлялись сообщения о возможном возвращении такой системы. Тогда МИД РФ это опровергал. Официальный представитель министерства Алексей Зайцев заявлял:

"Введение каких-либо специальных выездных виз не планируется".

В то же время в России уже действуют ограничения на выезд для отдельных категорий граждан. В частности, закон об электронных повестках, принятый в 2023 году, позволяет запретить человеку покидать страну сразу после внесения повестки в электронный реестр Минобороны РФ. Если гражданин не явится в военкомат, он также лишается права управлять автомобилем, регистрировать предпринимательскую деятельность, оформлять кредиты и осуществлять операции с имуществом.

Российское издание возлагает надежды на статью 27 Конституции России, которая, якобы, гарантирует гражданам право свободно выезжать из страны и возвращаться в неё. Ограничение этого права возможно только в случаях, предусмотренных законом, в частности во время военного положения или в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений. В настоящее время Россия ввела военное положение на временно оккупированных территориях Украины - в частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Читайте: Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам до конца лета