У Росії можуть повернути виїзні візи: росЗМІ повідомили про підготовку нового закону

У Росії можуть повернути практику виїзних віз, яка діяла за часів Радянського Союзу. Міністерство закордонних справ РФ нібито готує пакет документів для відповідного законопроєкту під приводом посилення "безпеки" російських громадян за кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські медіа, зокрема й The Moscow Times із посиланням на джерела в дипломатичних колах та співрозмовника, близького до адміністрації президента РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією джерел, планується запровадження туристичних виїзних віз. Для поїздок до країн НАТО, які Кремль вважає "недружніми", росіянам можуть дозволити виїзд лише у складі організованих груп щонайменше з десяти осіб та за попередньо затвердженим маршрутом.

Для інших держав, перелік яких ще розробляється, індивідуальні поїздки можуть залишити, однак і в цьому разі, за даними співрозмовників видання, знадобиться спеціальний дозвіл держави.

"Такого як зараз: купив квиток і полетів – не повинно бути. Держава має дати дозвіл", – цитує The Moscow Times одного зі співрозмовників.

Як зазначає видання, практика виїзних віз існувала в СРСР до 1991 року. Для виїзду за кордон громадяни мали проходити численні погодження та отримувати дозвіл в ОВІРі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія закрила для росіян і білорусів одну зі схем отримання посвідки на проживання, - ЗМІ

Після початку повномасштабної війни проти України у 2022 році в Росії вже з'являлися повідомлення про можливе повернення такої системи. Тоді МЗС РФ це заперечувало. Офіційний представник міністерства Олексій Зайцев заявляв:

"Введення якихось спеціальних виїзних віз не планується".

Водночас у Росії вже діють обмеження на виїзд для окремих категорій громадян. Зокрема, закон про електронні повістки, ухвалений у 2023 році, дозволяє заборонити людині залишати країну одразу після внесення повістки до електронного реєстру Міноборони РФ. Якщо громадянин не з'являється до військкомату, він також втрачає право керувати автомобілем, реєструвати підприємницьку діяльність, оформлювати кредити та здійснювати операції з майном.

Російське видання висловлює сподівання на статтю 27 Конституції Росії, що, мовляв, вона гарантує громадянам право вільно виїжджати з країни та повертатися до неї. Обмеження цього права можливе лише у випадках, передбачених законом, зокрема під час воєнного стану або щодо осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів. Наразі воєнний стан Росія запровадила на тимчасово окупованих територіях України – у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Читайте: Словаччина призупинила видачу шенгенських віз росіянам до кінця літа