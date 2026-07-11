Майора ВСУ лишили звания и приговорили к 10 годам за хищение продуктов для военных
Начальник тыла одного из учебных подразделений ВС Украины приговорен к 10 годам лишения свободы за хищение продуктов, предназначенных для питания военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Детали дела
По данным обвинения, при приготовлении блюд в столовой использовали меньше продуктов, чем указывалось в бухгалтерских документах.
Излишки: мясо, крупы, сахар, масло, колбасные изделия, яйца и растительное масло — забирали и продавали гражданским лицам.
Начальник тыла лично вывозил продукты с территории подразделения на автомобиле.
Каковы убытки государства?
В период с июня 2024 по январь 2025 года правоохранители зафиксировали 59 таких эпизодов.
Ущерб государству составляет около 500 тыс. грн.
В январе 2025 года должностное лицо было разоблачено и задержано.
По публичному обвинению прокуроров Деснянской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона суд признал его виновным по ч. 4 ст. 410 УК Украины — присвоение военного имущества в условиях военного положения.
Какое решение принял суд?
- Ему назначено наказание — 10 лет лишения свободы с лишением воинского звания "майор".
- Дело начальницы столовой, которая, по данным обвинения, действовала вместе с ним, в настоящее время находится на рассмотрении суда.
- Досудебное расследование проводило ГУНП в Черниговской области при оперативном сопровождении 8-го управления ДВКР СБУ.
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коли злодюга рєзніков буде в буцигарні ???чи вже яйця по 17 гривень не актуально???