Майора ВСУ лишили звания и приговорили к 10 годам за хищение продуктов для военных

Начальник тыла одного из учебных подразделений ВС Украины приговорен к 10 годам лишения свободы за хищение продуктов, предназначенных для питания военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Детали дела

По данным обвинения, при приготовлении блюд в столовой использовали меньше продуктов, чем указывалось в бухгалтерских документах.

Излишки: мясо, крупы, сахар, масло, колбасные изделия, яйца и растительное масло — забирали и продавали гражданским лицам.

Начальник тыла лично вывозил продукты с территории подразделения на автомобиле.

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Каковы убытки государства?

В период с июня 2024 по январь 2025 года правоохранители зафиксировали 59 таких эпизодов.



Ущерб государству составляет около 500 тыс. грн.



В январе 2025 года должностное лицо было разоблачено и задержано.

По публичному обвинению прокуроров Деснянской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона суд признал его виновным по ч. 4 ст. 410 УК Украины — присвоение военного имущества в условиях военного положения.

Какое решение принял суд?

Ему назначено наказание — 10 лет лишения свободы с лишением воинского звания "майор".

Дело начальницы столовой, которая, по данным обвинения, действовала вместе с ним, в настоящее время находится на рассмотрении суда.

Досудебное расследование проводило ГУНП в Черниговской области при оперативном сопровождении 8-го управления ДВКР СБУ.

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