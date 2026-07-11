Майора ЗСУ позбавили звання та засудили до 10 років за розкрадання продуктів для військових

Начальника тилу одного з навчальних підрозділів ЗС України засуджено до 10 років позбавлення волі за розкрадання продуктів, призначених для харчування військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Деталі справи

За даними обвинувачення, під час приготування страв у їдальні використовували менше продуктів, ніж зазначали у бухгалтерських документах.

Надлишки: м’ясо, крупи, цукор, масло, ковбасні вироби, яйця та олію - забирали й продавали цивільним.

Начальник тилу особисто вивозив продукти з території підрозділу на автомобілі.

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Які збитки держави?

Упродовж червня 2024 - січня 2025 років правоохоронці зафіксували 59 таких епізодів.



Збитки державі становлять близько 500 тис. грн.



У січні 2025 року посадовця викрили та затримали.

За публічного обвинувачення прокурорів Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд визнав його винним за ч. 4 ст. 410 КК України - привласнення військового майна в умовах воєнного стану.

Що вирішив суд?

Йому призначено покарання - 10 років позбавлення волі з позбавленням військового звання "майор".

Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із ним, наразі перебуває на розгляді суду.

Досудове розслідування здійснювало ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу 8 управління ДВКР СБУ.

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