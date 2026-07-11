Майора ЗСУ позбавили звання та засудили до 10 років за розкрадання продуктів для військових
Начальника тилу одного з навчальних підрозділів ЗС України засуджено до 10 років позбавлення волі за розкрадання продуктів, призначених для харчування військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Деталі справи
За даними обвинувачення, під час приготування страв у їдальні використовували менше продуктів, ніж зазначали у бухгалтерських документах.
Надлишки: м’ясо, крупи, цукор, масло, ковбасні вироби, яйця та олію - забирали й продавали цивільним.
Начальник тилу особисто вивозив продукти з території підрозділу на автомобілі.
Які збитки держави?
Упродовж червня 2024 - січня 2025 років правоохоронці зафіксували 59 таких епізодів.
Збитки державі становлять близько 500 тис. грн.
У січні 2025 року посадовця викрили та затримали.
За публічного обвинувачення прокурорів Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд визнав його винним за ч. 4 ст. 410 КК України - привласнення військового майна в умовах воєнного стану.
Що вирішив суд?
- Йому призначено покарання - 10 років позбавлення волі з позбавленням військового звання "майор".
- Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із ним, наразі перебуває на розгляді суду.
- Досудове розслідування здійснювало ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу 8 управління ДВКР СБУ.
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коли злодюга рєзніков буде в буцигарні ???чи вже яйця по 17 гривень не актуально???