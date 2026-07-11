УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8877 відвідувачів онлайн
Новини Розкрадання на продуктах для ЗСУ
1 001 16

Майора ЗСУ позбавили звання та засудили до 10 років за розкрадання продуктів для військових

розкрадання продуктів у військовій частині на Київщині

Начальника тилу одного з навчальних підрозділів ЗС України засуджено до 10 років позбавлення волі за розкрадання продуктів, призначених для харчування військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі справи

За даними обвинувачення, під час приготування страв у їдальні використовували менше продуктів, ніж зазначали у бухгалтерських документах.

Надлишки: м’ясо, крупи, цукор, масло, ковбасні вироби, яйця та олію - забирали й продавали цивільним.

Начальник тилу особисто вивозив продукти з території підрозділу на автомобілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зі складу зникли продукти та сухпайки на 3,5 млн грн: повідомлено про підозру посадовцю військової частини. ФОТО

Які збитки держави?

Упродовж червня 2024 - січня 2025 років правоохоронці зафіксували 59 таких епізодів.

Збитки державі становлять близько 500 тис. грн.

У січні 2025 року посадовця викрили та затримали.

За публічного обвинувачення прокурорів Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд визнав його винним за ч. 4 ст. 410 КК України - привласнення військового майна в умовах воєнного стану.

Що вирішив суд?

  • Йому призначено покарання - 10 років позбавлення волі з позбавленням військового звання "майор".
  • Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із ним, наразі перебуває на розгляді суду.
  • Досудове розслідування здійснювало ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу 8 управління ДВКР СБУ.

Читайте: Розкрадали продукти з військового шпиталю та продавали у магазинах: на Хмельниччині викрито схему, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

продукти (1368) військовослужбовці (5307) розкрадання (387) Офіс Генпрокурора (3984)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Так це усюди. Де більше, де менше...
показати весь коментар
11.07.2026 11:51 Відповісти
+6
Такими когутами армія кишить, але це вже сприймається за норму на жаль.
показати весь коментар
11.07.2026 11:53 Відповісти
+3
притягнули до реальної відповідальності цілого майора за крадіжку на пів ляма гривень - потужна потужність
коли злодюга рєзніков буде в буцигарні ???чи вже яйця по 17 гривень не актуально???
показати весь коментар
11.07.2026 11:53 Відповісти

Завантаження...

 
 