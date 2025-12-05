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Новини Фото Розкрадання на продуктах для ЗСУ
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Розкрадали продукти з військового шпиталю та продавали у магазинах: на Хмельниччині викрито схему, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині правоохоронці викрили групу осіб, яка розкрадала продукти в одному з військових шпиталів та продавала їх у магазинах.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

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На Хмельниччині викрили схему розкрадання продуктів у військовому шпиталі

Фігуранти схеми

Серед фігурантів - завідувач продовольчого складу та т.в.о. начальника їдальні. Для перевезення провізії залучали цивільних водіїв, а збували продукти через невеликі магазини.

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На Хмельниччині викрили схему розкрадання продуктів у військовому шпиталі

Обшуки

Трьох осіб затримали під час реалізації 150 кг продукції. Під час 14 санкціонованих обшуків вилучили 16 000 доларів, 115 000 гривень, майже 1000 євро, продукти, пакувальний матеріал та інші докази.

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На Хмельниччині викрили схему розкрадання продуктів у військовому шпиталі

Підозри

Затриманим оголосили підозри за ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає від 5 до 8 років ув’язнення. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.

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На Хмельниччині викрили схему розкрадання продуктів у військовому шпиталі

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Автор: 

продукти (1363) розкрадання (370) Хмельницька область (1096)
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Топ коментарі
+13
У військовий час за крадіжки у поранених - розстріл !
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05.12.2025 15:01 Відповісти
+9
На Хмельниччині правоохоронці викрили групу осіб, яка розкрадала продукти в одному з військових шпиталів та продавала їх у магазинах Правільно буде писати що піймали одну із груп, тих що розкрадают продукти по всіх військових шпиталях
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05.12.2025 15:03 Відповісти
+9
А що там з запорізькими мародерами, тими що крали гуманітарку вагонами?
Три з половиною роки пройшло вже.
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05.12.2025 15:29 Відповісти
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У військовий час за крадіжки у поранених - розстріл !
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05.12.2025 15:01 Відповісти
Повісити цих лярв ненажерливих, але ж баканов з резніковим та їх «падєльніки» з КабМіндічами і урядовими злодіями, на волі гуляють!?!?!
Зеленський ж, «не ЗНАВ» і про це?? А мєнєнгєри двушечки на мацкву збирали, з інших бек-офісів, офісно-************** мафії!!??
Каналізація управлінських рішень держави, з 2019 року, ЗАБИТА зелупнями на посадах!! Генпрокурори, про це знають і теж в долі!!
Тільки Суд Людський, короткий і дієвий, за допомогою вірьовки!!
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05.12.2025 15:16 Відповісти
На Хмельниччині правоохоронці викрили групу осіб, яка розкрадала продукти в одному з військових шпиталів та продавала їх у магазинах Правільно буде писати що піймали одну із груп, тих що розкрадают продукти по всіх військових шпиталях
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05.12.2025 15:03 Відповісти
А як інакше! - Крупа собі лями збила а ці так - по - бідному - військовий шпиталь чистили - уроди
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05.12.2025 15:05 Відповісти
Ні перевіркам! Не заважайте працювати малим підприємцям! Вони ледве зводять кінці з кінцями! Нє?
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05.12.2025 15:08 Відповісти
Не зводят кінці з кінцями а торгувати краденим в нашій захисників то норм? Повна конфіскація майна!
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05.12.2025 16:49 Відповісти
Так це не тільки продукти, пальне, обмундирування (як думаєте скільки відкрилося воєнторгів?) , навіть відпуски і ті крадуть, тільки за гроші, посади теплі продають перепродують, приходять блатні і ТД і тп.
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05.12.2025 15:11 Відповісти
Так переможемо ! (сарказм)
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05.12.2025 15:14 Відповісти
Це згуртування! Прецедент же закликав згуртуватись і не срачі розводити )))
Потужна сутність славетної нації хитрих впертих хохлохазарів )))
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05.12.2025 20:22 Відповісти
Якщо таких,як Крупа та Міндич Ко вже відпустили - то ці мікроби отримають 3 роки умовно по Угоді з прокурором, у найгіршому випадку...А прокуророві донька чергову сумочку,або каблучку....Військова " контррозвідка" отримала показник роботи!! Бо шпигунів ловити та диверсантів - треба мати кваліфікацію та й вбити можуть...А тут виявили в магазині невраховані товари...
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05.12.2025 15:14 Відповісти
Скоро і єрмака відпустять.
Он пішов у Офіс "зовнішньої розвідки" домовлятися
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05.12.2025 20:20 Відповісти
Хто продавав, невеличкі магазини. Попередньо встановиликрили групу? Ні слова.
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05.12.2025 15:16 Відповісти
Раніше,при совку,за таке був розстріл,особливо під час воєнного стану.І то було правильно.
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05.12.2025 15:17 Відповісти
Маленькі кирили тимошенки з рєзніченками!
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05.12.2025 15:19 Відповісти
А що там з запорізькими мародерами, тими що крали гуманітарку вагонами?
Три з половиною роки пройшло вже.
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05.12.2025 15:29 Відповісти
відрубати тим покидькам руки...красти у поранених військових, це ж якою падаллю потрібно бути
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05.12.2025 15:35 Відповісти
Відрубати по саму голову
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05.12.2025 15:49 Відповісти
Люди живуть за гаслом: "Війна - це не причина, щоб не красти!"
💩 би вже понаїдалися, су🤬ки кончені.
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05.12.2025 15:55 Відповісти
Оце згуртував зепідар націю.....зашибісь ....ще б написали скільки біженці платять в цьому грьобанному Хмельницьку за квартири...патріоти ****** блд....
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05.12.2025 16:55 Відповісти
Жирну свиню на тушонку до зоопарку.👎
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05.12.2025 17:04 Відповісти
Ганьба! Зрада! Покидьки!! Не пробачимо, не забудемо !!
і так в кожному місті і селі......
Пробзділося щось в Датському королівстві..
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05.12.2025 20:19 Відповісти
До чого привело чмо мохнате державу!?
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05.12.2025 20:46 Відповісти
Військова контррозвідка там в пошуках московської ковбаси? Чи в тилу пристроїли ще одного бичка?
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06.12.2025 08:20 Відповісти
 
 