Розкрадали продукти з військового шпиталю та продавали у магазинах: на Хмельниччині викрито схему, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині правоохоронці викрили групу осіб, яка розкрадала продукти в одному з військових шпиталів та продавала їх у магазинах.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

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Фігуранти схеми

Серед фігурантів - завідувач продовольчого складу та т.в.о. начальника їдальні. Для перевезення провізії залучали цивільних водіїв, а збували продукти через невеликі магазини.

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Обшуки

Трьох осіб затримали під час реалізації 150 кг продукції. Під час 14 санкціонованих обшуків вилучили 16 000 доларів, 115 000 гривень, майже 1000 євро, продукти, пакувальний матеріал та інші докази.

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Підозри

Затриманим оголосили підозри за ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає від 5 до 8 років ув’язнення. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.

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