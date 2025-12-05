Розкрадали продукти з військового шпиталю та продавали у магазинах: на Хмельниччині викрито схему, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
На Хмельниччині правоохоронці викрили групу осіб, яка розкрадала продукти в одному з військових шпиталів та продавала їх у магазинах.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Фігуранти схеми
Серед фігурантів - завідувач продовольчого складу та т.в.о. начальника їдальні. Для перевезення провізії залучали цивільних водіїв, а збували продукти через невеликі магазини.
Обшуки
Трьох осіб затримали під час реалізації 150 кг продукції. Під час 14 санкціонованих обшуків вилучили 16 000 доларів, 115 000 гривень, майже 1000 євро, продукти, пакувальний матеріал та інші докази.
Підозри
Затриманим оголосили підозри за ч. 4 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає від 5 до 8 років ув’язнення. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленський ж, «не ЗНАВ» і про це?? А мєнєнгєри двушечки на мацкву збирали, з інших бек-офісів, офісно-************** мафії!!??
Каналізація управлінських рішень держави, з 2019 року, ЗАБИТА зелупнями на посадах!! Генпрокурори, про це знають і теж в долі!!
Тільки Суд Людський, короткий і дієвий, за допомогою вірьовки!!
Потужна сутність славетної нації хитрих впертих хохлохазарів )))
Он пішов у Офіс "зовнішньої розвідки" домовлятися
Три з половиною роки пройшло вже.
💩 би вже понаїдалися, су🤬ки кончені.
і так в кожному місті і селі......
Пробзділося щось в Датському королівстві..