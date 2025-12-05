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Новости Фото Хищение на продуктах для ВСУ
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Разворовывали продукты из военного госпиталя и продавали в магазинах: на Хмельнитчине раскрыта схема, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили группу лиц, которая воровала продукты в одном из военных госпиталей и продавала их в магазинах.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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В Хмельницкой области разоблачили схему хищения продуктов в военном госпитале

Фигуранты схемы

Среди фигурантов - заведующий продовольственным складом и и.о. начальника столовой. Для перевозки провизии привлекали гражданских водителей, а сбывали продукты через небольшие магазины.

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В Хмельницкой области разоблачили схему хищения продуктов в военном госпитале

Обыски

Трое человек были задержаны во время реализации 150 кг продукции. В ходе 14 санкционированных обысков изъяли 16 000 долларов, 115 000 гривен, почти 1000 евро, продукты, упаковочный материал и другие доказательства.

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В Хмельницкой области разоблачили схему хищения продуктов в военном госпитале

Подозрения

Задержанным объявили подозрения по ч. 4 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), что предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают всех причастных к схеме.

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В Хмельницкой области разоблачили схему хищения продуктов в военном госпитале

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продукты (1508) хищения (243) Хмельницкая область (1074)
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Топ комментарии
+13
У військовий час за крадіжки у поранених - розстріл !
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05.12.2025 15:01 Ответить
+9
На Хмельниччині правоохоронці викрили групу осіб, яка розкрадала продукти в одному з військових шпиталів та продавала їх у магазинах Правільно буде писати що піймали одну із груп, тих що розкрадают продукти по всіх військових шпиталях
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05.12.2025 15:03 Ответить
+9
А що там з запорізькими мародерами, тими що крали гуманітарку вагонами?
Три з половиною роки пройшло вже.
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05.12.2025 15:29 Ответить
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У військовий час за крадіжки у поранених - розстріл !
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05.12.2025 15:01 Ответить
Повісити цих лярв ненажерливих, але ж баканов з резніковим та їх «падєльніки» з КабМіндічами і урядовими злодіями, на волі гуляють!?!?!
Зеленський ж, «не ЗНАВ» і про це?? А мєнєнгєри двушечки на мацкву збирали, з інших бек-офісів, офісно-************** мафії!!??
Каналізація управлінських рішень держави, з 2019 року, ЗАБИТА зелупнями на посадах!! Генпрокурори, про це знають і теж в долі!!
Тільки Суд Людський, короткий і дієвий, за допомогою вірьовки!!
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05.12.2025 15:16 Ответить
На Хмельниччині правоохоронці викрили групу осіб, яка розкрадала продукти в одному з військових шпиталів та продавала їх у магазинах Правільно буде писати що піймали одну із груп, тих що розкрадают продукти по всіх військових шпиталях
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05.12.2025 15:03 Ответить
А як інакше! - Крупа собі лями збила а ці так - по - бідному - військовий шпиталь чистили - уроди
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05.12.2025 15:05 Ответить
Ні перевіркам! Не заважайте працювати малим підприємцям! Вони ледве зводять кінці з кінцями! Нє?
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05.12.2025 15:08 Ответить
Не зводят кінці з кінцями а торгувати краденим в нашій захисників то норм? Повна конфіскація майна!
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05.12.2025 16:49 Ответить
Так це не тільки продукти, пальне, обмундирування (як думаєте скільки відкрилося воєнторгів?) , навіть відпуски і ті крадуть, тільки за гроші, посади теплі продають перепродують, приходять блатні і ТД і тп.
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05.12.2025 15:11 Ответить
Так переможемо ! (сарказм)
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05.12.2025 15:14 Ответить
Це згуртування! Прецедент же закликав згуртуватись і не срачі розводити )))
Потужна сутність славетної нації хитрих впертих хохлохазарів )))
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05.12.2025 20:22 Ответить
Якщо таких,як Крупа та Міндич Ко вже відпустили - то ці мікроби отримають 3 роки умовно по Угоді з прокурором, у найгіршому випадку...А прокуророві донька чергову сумочку,або каблучку....Військова " контррозвідка" отримала показник роботи!! Бо шпигунів ловити та диверсантів - треба мати кваліфікацію та й вбити можуть...А тут виявили в магазині невраховані товари...
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05.12.2025 15:14 Ответить
Скоро і єрмака відпустять.
Он пішов у Офіс "зовнішньої розвідки" домовлятися
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05.12.2025 20:20 Ответить
Хто продавав, невеличкі магазини. Попередньо встановиликрили групу? Ні слова.
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05.12.2025 15:16 Ответить
Раніше,при совку,за таке був розстріл,особливо під час воєнного стану.І то було правильно.
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05.12.2025 15:17 Ответить
Маленькі кирили тимошенки з рєзніченками!
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05.12.2025 15:19 Ответить
А що там з запорізькими мародерами, тими що крали гуманітарку вагонами?
Три з половиною роки пройшло вже.
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05.12.2025 15:29 Ответить
відрубати тим покидькам руки...красти у поранених військових, це ж якою падаллю потрібно бути
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05.12.2025 15:35 Ответить
Відрубати по саму голову
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05.12.2025 15:49 Ответить
Люди живуть за гаслом: "Війна - це не причина, щоб не красти!"
💩 би вже понаїдалися, су🤬ки кончені.
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05.12.2025 15:55 Ответить
Оце згуртував зепідар націю.....зашибісь ....ще б написали скільки біженці платять в цьому грьобанному Хмельницьку за квартири...патріоти ****** блд....
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05.12.2025 16:55 Ответить
Жирну свиню на тушонку до зоопарку.👎
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05.12.2025 17:04 Ответить
Ганьба! Зрада! Покидьки!! Не пробачимо, не забудемо !!
і так в кожному місті і селі......
Пробзділося щось в Датському королівстві..
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05.12.2025 20:19 Ответить
До чого привело чмо мохнате державу!?
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05.12.2025 20:46 Ответить
Військова контррозвідка там в пошуках московської ковбаси? Чи в тилу пристроїли ще одного бичка?
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06.12.2025 08:20 Ответить
 
 