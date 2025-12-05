Разворовывали продукты из военного госпиталя и продавали в магазинах: на Хмельнитчине раскрыта схема, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Хмельницкой области правоохранители разоблачили группу лиц, которая воровала продукты в одном из военных госпиталей и продавала их в магазинах.
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Фигуранты схемы
Среди фигурантов - заведующий продовольственным складом и и.о. начальника столовой. Для перевозки провизии привлекали гражданских водителей, а сбывали продукты через небольшие магазины.
Обыски
Трое человек были задержаны во время реализации 150 кг продукции. В ходе 14 санкционированных обысков изъяли 16 000 долларов, 115 000 гривен, почти 1000 евро, продукты, упаковочный материал и другие доказательства.
Подозрения
Задержанным объявили подозрения по ч. 4 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), что предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают всех причастных к схеме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський ж, «не ЗНАВ» і про це?? А мєнєнгєри двушечки на мацкву збирали, з інших бек-офісів, офісно-************** мафії!!??
Каналізація управлінських рішень держави, з 2019 року, ЗАБИТА зелупнями на посадах!! Генпрокурори, про це знають і теж в долі!!
Тільки Суд Людський, короткий і дієвий, за допомогою вірьовки!!
Потужна сутність славетної нації хитрих впертих хохлохазарів )))
Он пішов у Офіс "зовнішньої розвідки" домовлятися
Три з половиною роки пройшло вже.
💩 би вже понаїдалися, су🤬ки кончені.
і так в кожному місті і селі......
Пробзділося щось в Датському королівстві..