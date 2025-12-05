Разворовывали продукты из военного госпиталя и продавали в магазинах: на Хмельнитчине раскрыта схема, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили группу лиц, которая воровала продукты в одном из военных госпиталей и продавала их в магазинах.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Фигуранты схемы

Среди фигурантов - заведующий продовольственным складом и и.о. начальника столовой. Для перевозки провизии привлекали гражданских водителей, а сбывали продукты через небольшие магазины.

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Обыски

Трое человек были задержаны во время реализации 150 кг продукции. В ходе 14 санкционированных обысков изъяли 16 000 долларов, 115 000 гривен, почти 1000 евро, продукты, упаковочный материал и другие доказательства.

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Подозрения

Задержанным объявили подозрения по ч. 4 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), что предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают всех причастных к схеме.

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