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Новости Удар россиян по Полтавщине
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Россияне ночью атаковали предприятие в Полтавской области: возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Горело предприятие в Полтавской области из-за атаки РФ

В ночь на 12 июля российские оккупанты нанесли удар с помощью беспилотника по территории предприятия в Полтавском районе.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Ночью вражеский БПЛА нанес удар по территории одного из предприятий в Полтавском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

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Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате атаки россиян на один из промышленных объектов Полтавской области возник пожар. Спасатели его ликвидировали.

К ликвидации ее последствий были привлечены более 50 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС.

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Тушение пожара

Горело предприятие в Полтавской области из-за атаки РФ
Горело предприятие в Полтавской области из-за атаки РФ
Горело предприятие в Полтавской области из-за атаки РФ
Горело предприятие в Полтавской области из-за атаки РФ
Горело предприятие в Полтавской области из-за атаки РФ

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обстрел (33747) Полтавская область (1456) Полтавский район (141)
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