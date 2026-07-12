Росіяни вночі атакували підприємство на Полтавщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

У ніч на 12 липня російські окупанти безпілотником влучили по території підприємства у Полтавському районі.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Вночі ворожий БпЛA влучив по території одного з підприємств у Полтавському районі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

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Як розповіли в ДСНС України, унаслідок атаки росіян на один із промислових об’єктів Полтавської області виникла пожежа. Рятувальники її ліквідували.



До ліквідації її наслідків залучались понад 50 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

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Гасіння пожежі









