Росіяни вночі атакували підприємство на Полтавщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж
У ніч на 12 липня російські окупанти безпілотником влучили по території підприємства у Полтавському районі.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Вночі ворожий БпЛA влучив по території одного з підприємств у Полтавському районі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обійшлося без постраждалих.
Як розповіли в ДСНС України, унаслідок атаки росіян на один із промислових об’єктів Полтавської області виникла пожежа. Рятувальники її ліквідували.
До ліквідації її наслідків залучались понад 50 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.
Гасіння пожежі
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