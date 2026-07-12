Россия атакует Украину вечером 12 июля, - Воздушные силы

Вечером 12 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских целей

В 19:45 - Поступали сообщения о БПЛА в Криворожском районе Днепропетровской области, курсом на Кропивницкий район Кировоградской области.

В 20:12 - БПЛА из акватории Черного моря курсом на Черноморское и Белгород-Днестровский район Одесской области.

Ранее сообщалось, что в Чернигове в результате российской атаки остались без электричества более 61 тысячи абонентов.

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