Россия атакует Украину вечером 12 июля, - Воздушные силы
Вечером 12 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских целей
В 19:45 - Поступали сообщения о БПЛА в Криворожском районе Днепропетровской области, курсом на Кропивницкий район Кировоградской области.
В 20:12 - БПЛА из акватории Черного моря курсом на Черноморское и Белгород-Днестровский район Одесской области.
Ранее сообщалось, что в Чернигове в результате российской атаки остались без электричества более 61 тысячи абонентов.
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