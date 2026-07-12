Германия профинансирует 50 тысяч ударных дронов для Украины, - Reuters

Индустрия дронов

Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о дронах Shrike

Контракт касается поставки FPV-дронов Shrike, изготовленных крупным украинским производителем SkyFall и оснащенных программным обеспечением американской оборонно-технологической компании Auterion. Эти беспилотники предназначены для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил масштаб контракта, добавив, что его стоимость составляет около 90 миллионов евро и финансируется одной из европейских стран.

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Сроки поставки

Майер рассказал, что часть беспилотников уже передана Украине, а остальные планируется отправить до конца года.

В компании SkyFall подтвердили участие Германии, но отметили, что не могут комментировать детали закупки.

Reuters отмечает, что этот заказ является одной из крупнейших закупок беспилотников для Украины западным правительством.

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