Германия профинансирует 50 тысяч ударных дронов для Украины, - Reuters
Индустрия дронов
Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Речь идет о дронах Shrike
Контракт касается поставки FPV-дронов Shrike, изготовленных крупным украинским производителем SkyFall и оснащенных программным обеспечением американской оборонно-технологической компании Auterion. Эти беспилотники предназначены для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета.
Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил масштаб контракта, добавив, что его стоимость составляет около 90 миллионов евро и финансируется одной из европейских стран.
Сроки поставки
Майер рассказал, что часть беспилотников уже передана Украине, а остальные планируется отправить до конца года.
В компании SkyFall подтвердили участие Германии, но отметили, что не могут комментировать детали закупки.
Reuters отмечает, что этот заказ является одной из крупнейших закупок беспилотников для Украины западным правительством.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль