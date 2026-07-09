Парламент Германии отклонил инициативу о ракетах Taurus и усилении помощи Украине

Немецкий парламент не поддержал инициативу "Зеленых" о передаче Украине ракет Taurus, дополнительных комплексов Patriot PAC-2 и увеличении военной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

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За проект постановления под названием "Положить конец российской войне против Украины — уже сейчас дополнительно укрепить Украину в военном и гуманитарном аспектах" проголосовали 79 депутатов. Против высказались 510 парламентариев, еще один воздержался.

"Зеленые" призвали действовать немедленно

Представляя документ, председатель Германо-украинской парламентской группы Робин Вагенер заявил, что Россия уже готовится к новой волне атак против Украины, а Берлин должен действовать более решительно.

Он подчеркнул, что во время последней массированной российской атаки ни одна из 29 баллистических ракет не была сбита из-за дефицита ракет-перехватчиков, поэтому Германия должна увеличить производство ракет PAC-2 и укрепить украинскую систему противовоздушной обороны.

Также Вагенер раскритиковал правительство за промедление с принятием решений о передаче Украине ракет Taurus и борьбе с российским "теневым флотом".

В документе предлагалось:

немедленно передать Украине ракеты Taurus из запасов Бундесвера;

расширить поддержку украинских дальнобойных возможностей для нанесения ударов по военным целям в глубоком тылу РФ;

увеличить производство ракет-перехватчиков Patriot PAC-2 в Германии;

усилить украинскую ПВО;

нарастить гуманитарную, энергетическую и финансовую помощь;

активизировать меры против российского "теневого флота".

Коалиция поддержала Украину, но не инициативу

Представители правительственных фракций ХДС/ХСС и СДПГ заявили, что поддерживают Украину, однако выступили против предложенной резолюции.

Депутат ХДС/ХСС Кнут Абрагам отметил, что ракеты Taurus могут быть одним из элементов немецкой помощи, однако решение об их поставках должно оставаться частью правительственной стратегии.

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Его однопартиец Тобиас Винклер заявил, что документ содержит немало обоснованных предложений, но создает ложное впечатление, будто Германия недостаточно поддерживает Украину.

Представитель СДПГ Йоханнес Шрапс подчеркнул, что Берлин и в дальнейшем будет оказывать Украине военную, гуманитарную, финансовую и политическую поддержку, а соответствующее финансирование уже предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2027 год.

Ультраправые призвали прекратить помощь Украине

В ходе дебатов депутаты ультраправой партии "Альтернатива для Германии" выступили против дальнейшей поддержки Киева.

Представитель АдН Маркус Фронмайер призвал прекратить финансирование Украины, заявив, что эти средства нужны самой Германии.

В ответ депутат СДПГ Ральф Штегнер обвинил АдН в оправдании российской агрессии и заявил, что партия "путает преступников и жертв", назвав её "позором для Германии".

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