Парламент Германии отклонил инициативу о ракетах Taurus и усилении помощи Украине
Немецкий парламент не поддержал инициативу "Зеленых" о передаче Украине ракет Taurus, дополнительных комплексов Patriot PAC-2 и увеличении военной помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
За проект постановления под названием "Положить конец российской войне против Украины — уже сейчас дополнительно укрепить Украину в военном и гуманитарном аспектах" проголосовали 79 депутатов. Против высказались 510 парламентариев, еще один воздержался.
"Зеленые" призвали действовать немедленно
Представляя документ, председатель Германо-украинской парламентской группы Робин Вагенер заявил, что Россия уже готовится к новой волне атак против Украины, а Берлин должен действовать более решительно.
Он подчеркнул, что во время последней массированной российской атаки ни одна из 29 баллистических ракет не была сбита из-за дефицита ракет-перехватчиков, поэтому Германия должна увеличить производство ракет PAC-2 и укрепить украинскую систему противовоздушной обороны.
Также Вагенер раскритиковал правительство за промедление с принятием решений о передаче Украине ракет Taurus и борьбе с российским "теневым флотом".
В документе предлагалось:
- немедленно передать Украине ракеты Taurus из запасов Бундесвера;
- расширить поддержку украинских дальнобойных возможностей для нанесения ударов по военным целям в глубоком тылу РФ;
- увеличить производство ракет-перехватчиков Patriot PAC-2 в Германии;
- усилить украинскую ПВО;
- нарастить гуманитарную, энергетическую и финансовую помощь;
- активизировать меры против российского "теневого флота".
Коалиция поддержала Украину, но не инициативу
Представители правительственных фракций ХДС/ХСС и СДПГ заявили, что поддерживают Украину, однако выступили против предложенной резолюции.
Депутат ХДС/ХСС Кнут Абрагам отметил, что ракеты Taurus могут быть одним из элементов немецкой помощи, однако решение об их поставках должно оставаться частью правительственной стратегии.
Его однопартиец Тобиас Винклер заявил, что документ содержит немало обоснованных предложений, но создает ложное впечатление, будто Германия недостаточно поддерживает Украину.
Представитель СДПГ Йоханнес Шрапс подчеркнул, что Берлин и в дальнейшем будет оказывать Украине военную, гуманитарную, финансовую и политическую поддержку, а соответствующее финансирование уже предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2027 год.
Ультраправые призвали прекратить помощь Украине
В ходе дебатов депутаты ультраправой партии "Альтернатива для Германии" выступили против дальнейшей поддержки Киева.
Представитель АдН Маркус Фронмайер призвал прекратить финансирование Украины, заявив, что эти средства нужны самой Германии.
В ответ депутат СДПГ Ральф Штегнер обвинил АдН в оправдании российской агрессии и заявил, что партия "путает преступников и жертв", назвав её "позором для Германии".
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