Парламент Німеччини відхилив ініціативу про Taurus і посилення допомоги Україні

Німецький парламент не підтримав ініціативу "Зелених" щодо передачі Україні ракет Taurus, додаткових Patriot PAC-2 та збільшення військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

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За проєкт постанови під назвою "Завершити російську війну проти України – вже зараз додатково посилити Україну у військовому і гуманітарному вимірах" проголосували 79 депутатів. Проти висловилися 510 парламентарів, ще один утримався.

"Зелені" закликали діяти негайно

Представляючи документ, голова Німецько-української парламентської групи Робін Вагенер заявив, що Росія вже готується до нової хвилі атак проти України, а Берлін має діяти рішучіше.

Він наголосив, що під час останньої масованої російської атаки жодна з 29 балістичних ракет не була збита через дефіцит ракет-перехоплювачів, тому Німеччина має збільшити виробництво ракет PAC-2 та посилити українську систему протиповітряної оборони.

Також Вагенер розкритикував уряд за зволікання із рішеннями щодо передачі Україні ракет Taurus і боротьби з російським "тіньовим флотом".

Документ пропонував:

негайно передати Україні ракети Taurus із запасів Бундесверу;

розширити підтримку українських далекобійних спроможностей для ударів по військових цілях у глибокому тилу РФ;

збільшити виробництво ракет-перехоплювачів Patriot PAC-2 у Німеччині;

посилити українську ППО;

наростити гуманітарну, енергетичну та фінансову допомогу;

активізувати заходи проти російського "тіньового флоту".

Коаліція підтримала Україну, але не ініціативу

Представники урядових фракцій ХДС/ХСС і СДПН заявили, що підтримують Україну, однак виступили проти запропонованої постанови.

Депутат ХДС/ХСС Кнут Абрагам зазначив, що ракети Taurus можуть бути одним із елементів німецької допомоги, однак рішення про їхнє постачання має залишатися частиною урядової стратегії.

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Його однопартієць Тобіас Вінклер заявив, що документ містить чимало обґрунтованих пропозицій, але створює хибне враження, ніби Німеччина недостатньо підтримує Україну.

Представник СДПН Йоганнес Шрапс наголосив, що Берлін і надалі надаватиме Україні військову, гуманітарну, фінансову та політичну підтримку, а відповідне фінансування вже передбачене у проєкті федерального бюджету на 2027 рік.

Ультраправі закликали припинити допомогу Україні

Під час дебатів депутати ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" виступили проти подальшої підтримки Києва.

Представник АдН Маркус Фронмаєр закликав припинити фінансування України, заявивши, що ці кошти потрібні самій Німеччині.

У відповідь депутат СДПН Ральф Штегнер звинуватив АдН у виправданні російської агресії та заявив, що партія "плутає злочинців і жертв", назвавши її "ганьбою для Німеччини".

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