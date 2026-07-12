Німеччина профінансує 50 тисяч ударних дронів для України, - Reuters

Індустрія дронів

Німеччина профінансує закупівлю 50 тисяч ударних безпілотників для України.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Йдеться про дрони Shrike

Контракт стосується постачання FPV-дронів Shrike, виготовлених великим українським виробником SkyFall та оснащених програмним забезпеченням американської оборонно-технологічної компанії Auterion. Ці безпілотники призначені для автономного відстеження та ураження рухомих цілей на завершальному етапі польоту.

Генеральний директор Auterion Лоренц Маєр підтвердив масштаб контракту, додавши, що його вартість становить близько 90 мільйонів євро і фінансується однією з європейських країн.

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Терміни постачання

Маєр розповів, що частину безпілотників уже передали Україні, а решту планують відправити до кінця року.

У компанії SkyFall підтвердили участь Німеччини, але зазначили, що не можуть коментувати деталі закупівлі.

Reuters зазначає, що це замовлення є однією з найбільших закупівель безпілотників для України західним урядом.

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