Росія атакує Україну ввечері 12 липня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 12 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих цілей

О 19:45 - Повідомлялося про БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини, курсом на Кропивницький район Кіровоградщини.

О 20:12 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Чорноморське та Білгород-Дністровський район Одещини.

Оновлена інформація

О 20:26 - Повідомлялося про БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини, курсом на Софіївку.

О 20:54 - КАБи на Донеччину.

О 21:03 - КАБи на північ Харківщини.

О 21:36 - Повідомляється про ворожі безпілотники:

БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.

Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Реактивні БпЛА в Нікопольському районі Дніпропетровщини,курс північно-західний.

Оновлена інформація

О 21:54 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

О 22:01 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину зі сходу.

О 22:05 - Харківщина: БпЛА на/повз Шевченкове в напрямку Печеніг/Чугуєва, а також БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу.

О 22:08 - Харківщина: БпЛА на/повз Богодухів в південному напрямку.

О 22:16 - Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

О 22:17 - БпЛА в напрямку Полтави з північного сходу.

О 22:20 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Лиманка, Чорноморськ, Одеса/Чорноморське).

Оновлена інформація

О 22:30 - Реактивний БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного заходу.

О 22:35 - БпЛА курсом на Суми з півночі.

О 22:48 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Дніпропетровщини.

О 22:49 - Чернігівщина: реактивний БпЛА в напрямку Сосниці/Мени. Сумщина: БпЛА на північному заході від Шостки, курс - західний.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові внаслідок російської атаки знеструмлено понад 61 тисяча абонентів.

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