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Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью бывшего эмира Катара

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью бывшего эмира Катара шейха Хамада бин Халифы аль-Тани

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью бывшего эмира Катара шейха Хамада бин Халифы аль-Тани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте президента в социальной сети Х.

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Слова поддержки для Катара

Глава государства отметил, что сейчас мысли украинцев с народом Катара, переживающего утрату.

"Сегодня наши мысли - с народом Катара, который скорбит по поводу смерти его высочества отца Амира шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Пусть Всевышний дарует ему вечный покой и утешит всех, кто скорбит о его смерти", - написал Зеленский.

Зеленский добавил, что память об Отце Амире должна оставаться источником гордости и вдохновлять на развитие партнерских отношений.

"Пусть память об отце Амире остаётся постоянным источником гордости и вдохновляет нас на построение прочных партнерских отношений ради нашего народа", – отметил он.

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Ранее о смерти шейха сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Хамад бин Халифа аль-Тани возглавлял Катар с 1995 по 2013 год. В 2013 году он передал власть своему сыну шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани, который в настоящее время является эмиром страны.

Шейх умер в возрасте 74 лет.

Ранее сообщалось о смерти сенатора США Линдси Грэма.

Автор: 

Зеленский Владимир (24794) Катар (167) смерть (9167)
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Топ комментарии
+4
Молодець!!!
Вишли в Катар гуманітарну місію з досвідченими психологами.
Інакше вони цю втрату не переживуть.

За емірів переживає, а на українців по#уй!

Найвеличніший лідор **********, патріот-націоналіст, потужний ГігаВатнік і лісничий.
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12.07.2026 22:10 Ответить
+3
Навіть Грем не пережив зустріч з Найвеличнійшим лідаром...
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12.07.2026 22:16 Ответить
+2
Не впевнений, що він не переплутав Катар з Оманом.
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12.07.2026 22:05 Ответить

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