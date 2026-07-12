Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью бывшего эмира Катара
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью бывшего эмира Катара шейха Хамада бин Халифы аль-Тани.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте президента в социальной сети Х.
Слова поддержки для Катара
Глава государства отметил, что сейчас мысли украинцев с народом Катара, переживающего утрату.
"Сегодня наши мысли - с народом Катара, который скорбит по поводу смерти его высочества отца Амира шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Пусть Всевышний дарует ему вечный покой и утешит всех, кто скорбит о его смерти", - написал Зеленский.
Зеленский добавил, что память об Отце Амире должна оставаться источником гордости и вдохновлять на развитие партнерских отношений.
"Пусть память об отце Амире остаётся постоянным источником гордости и вдохновляет нас на построение прочных партнерских отношений ради нашего народа", – отметил он.
Ранее о смерти шейха сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Хамад бин Халифа аль-Тани возглавлял Катар с 1995 по 2013 год. В 2013 году он передал власть своему сыну шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани, который в настоящее время является эмиром страны.
Шейх умер в возрасте 74 лет.
Ранее сообщалось о смерти сенатора США Линдси Грэма.
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Вишли в Катар гуманітарну місію з досвідченими психологами.
Інакше вони цю втрату не переживуть.
За емірів переживає, а на українців по#уй!
Найвеличніший
лідор **********, патріот-націоналіст, потужний ГігаВатнік і лісничий.