Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью бывшего эмира Катара шейха Хамада бин Халифы аль-Тани.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте президента в социальной сети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Слова поддержки для Катара

Глава государства отметил, что сейчас мысли украинцев с народом Катара, переживающего утрату.

"Сегодня наши мысли - с народом Катара, который скорбит по поводу смерти его высочества отца Амира шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Пусть Всевышний дарует ему вечный покой и утешит всех, кто скорбит о его смерти", - написал Зеленский.

Зеленский добавил, что память об Отце Амире должна оставаться источником гордости и вдохновлять на развитие партнерских отношений.

"Пусть память об отце Амире остаётся постоянным источником гордости и вдохновляет нас на построение прочных партнерских отношений ради нашего народа", – отметил он.

Читайте также: Умер великий друг Украины - сенатор США Линдси Грэм

Ранее о смерти шейха сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Хамад бин Халифа аль-Тани возглавлял Катар с 1995 по 2013 год. В 2013 году он передал власть своему сыну шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани, который в настоящее время является эмиром страны.

Шейх умер в возрасте 74 лет.

Ранее сообщалось о смерти сенатора США Линдси Грэма.