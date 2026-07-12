Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю колишнього еміра Катару шейха Хамада бін Халіфи аль Тані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі президента у соцмережі Х.

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Слова підтримки для Катару

Глава держави зазначив, що нині думки українців з народом Катару, який переживає втрату.

"Сьогодні наші думки з народом Катару, який сумує з приводу смерті його високості отця Аміра Шейха Хамада бін Халіфи Аль Тані. Нехай Всевишній дарує йому вічний мир і втішить усіх, хто сумує за його смертю", – написав Зеленський.

Зеленський додав, що пам’ять про Отця Аміра має залишатися джерелом гордості та надихати на розвиток партнерських відносин.

"Нехай пам'ять про Отця Аміра залишається постійним джерелом гордості та надихає нас на будівництво міцних партнерських відносин заради нашого народу", – зазначив він.

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Раніше про смерть шейха повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш.

Хамад бін Халіфа аль Тані очолював Катар з 1995 до 2013 року. У 2013 році він передав владу своєму сину шейху Таміму бін Хамаду аль Тані, який нині є еміром країни.

Шейх помер у віці 74 років.

Раніше повідомлялося про смерть сенатора США Ліндсі Грема.