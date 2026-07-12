Сибіга про смерть сенатора Грема: Він був справжнім другом України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття у звʼязку з смертю сенатора США Ліндсі Грема.

Про це повідомили у пресцентрі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Сибіги

"Засмучений звісткою про смерть сенатора Ліндсі Грема, який щойно був у Києві з десятим візитом до України. Сенатор Грем був справжнім другом України та одним із найсильніших голосів на підтримку нашої боротьби проти російської агресії", - зазначив Сибіга.

Він нагадав, що сенатор незмінно виступав за посилення санкцій проти Росії та надання Україні можливостей, необхідних для захисту наших жителів.

"Його лідерство, переконання та непохитна відданість Україні ніколи не будуть забуті. Мої щирі співчуття родині сенатора Грема, його близьким, колегам та жителям Південної Кароліни. Україна сумує разом із вами", - резюмує Сибіга.

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Що передувало

Нагадаємо, увечері 11 липня після раптової хвороби помер сенатор США Ліндсі Грем.

10 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із cенатором США Гремом у Києві. Це вже десятий візит сенатора до України.

Під час візиту до України сенатор США Грем відвідав виробництво дронів SkyFall.

Також він наголошував, що Україна має отримати ракети Tomahawk для ударів по виробництву дронів у РФ.

Також сенатор зазначав, що підтримує двопартійний пакет санкцій проти Росії, який"застряг" у Конгресі. Проте Грем був переконаний, що президент США Дональд Трамп його зрештою підпише.

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