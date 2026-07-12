Сибига о смерти сенатора Грэма: Он был настоящим другом Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора США Линдси Грэма.

Об этом сообщили в пресс-центре МИД, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция Сибиги

"Опечален известием о смерти сенатора Линдси Грэма, который только что побывал в Киеве с десятым визитом в Украину. Сенатор Грэм был настоящим другом Украины и одним из самых влиятельных сторонников нашей борьбы против российской агрессии", - отметил Сибига.

Он напомнил, что сенатор неизменно выступал за ужесточение санкций против России и предоставление Украине возможностей, необходимых для защиты наших граждан.

"Его лидерство, убеждения и непоколебимая преданность Украине никогда не будут забыты. Мои искренние соболезнования семье сенатора Грэма, его близким, коллегам и жителям Южной Каролины. Украина скорбит вместе с вами", - заключает Сибига.

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Что предшествовало

Напомним, вечером 11 июля после внезапной болезни скончался сенатор США Линдси Грэм.

10 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с сенатором США Грэмом в Киеве. Это уже десятый визит сенатора в Украину.

Во время визита в Украину сенатор США Грэм посетил производство дронов SkyFall.

Также он подчеркнул, что Украина должна получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по производству дронов в РФ.

Кроме того, сенатор отметил, что поддерживает двухпартийный пакет санкций против России, который "застрял" в Конгрессе. Однако Грэм был убежден, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге его подпишет.

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