США начали новые удары по Ирану

Центральное командование США объявило о начале новой серии ударов по территории Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Центрального командования США.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары направлены на ослабление возможностей Ирана

В заявлении отмечается, что операция направлена на снижение способности Ирана наносить удары по гражданскому судоходству в Ормузском проливе и привлечение его сил к ответственности.

"Сегодня в 17:00 по восточному времени Центральное командование США начало наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжать ослаблять его способность нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив. Главнокомандующий отдал приказ нанести удары, чтобы привлечь иранские силы к ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что США нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране после ракетного нападения на судно в Ормузском проливе. Среди пораженных объектов - пусковые площадки ракет и дронов, склады боеприпасов и оборудование связи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива для судов