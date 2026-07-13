15 судов "теневого флота" РФ были поражены СБС в течение ночи. Атакованы ПВО и энергетика, - Мадяр
Силы беспилотных систем в течение ночи поразили 15 судов теневого флота РФ
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадьяр), передает Цензор.НЕТ.
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Речь идет о 7 танкерах, 5 сухогрузах, 1 пароме и 2 буксирах.
"Всего в период с 6 по 13 июля нанесены результативные удары по 105 плавательным средствам.
Удары по энергетике
В оккупированном Крыму и на других территориях в ночь с 12 на 13 июля были поражены 9 энергоузлов-подстанций различной мощности и стратегический пункт перетока электроэнергии энергомоста "Кубань-Крым" с РФ "Крым" — во второй раз за 48 часов.
"Сбито 4 элемента ПВО. Уничтожена пусковая установка С-400 "Триумф", ЗРК "Тор" и 2 комплекса РЛС.
За прошедшие сутки "Птицами" СБС в тактической глубине всего фронта было поражено 1725 целей, в т.ч. 418 "червей", — добавил командующий.
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