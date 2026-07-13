УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14360 відвідувачів онлайн
Новини Вибухи на танкерах РФ
2 857 17

15 суден "тіньового флоту" РФ уразили СБС протягом ночі. Атаковано ППО та енергетику, - Мадяр. ВIДЕО

Сили безпілотних систем протягом ночі уразили 15 суден тіньового флоту РФ

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Йдеться про 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксира.

"Загалом в період 06-13 липня нанесено результативних уражень по 105плавзасобах.

Удари по енергетиці

В окупованому Криму та на інших територіях протягом ночей 12-13 липня уражено 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності та стратегічний Пункт перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим з рф "Крим", вдруге за 48 годин.

"Впольовано 4 елементи ППО. Знищено пускову установку С-400 "Тріумф", ЗРК "Тор" та 2 комплекси РЛС.
За добу, що минула, Птахами СБС у тактичній глибині всього фронту відпрацьовано 1725 цілей, в т.ч. 418 хробаків", - додав командувач.

Також дивіться: За тиждень уражено 90 суден РФ в Азовському морі, за ніч – 14, - командувач СБС Бровді. ВIДЕО

Автор: 

танкер (587) Бровді Роберт Мадяр (154) Сили безпілотних систем (573)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Це діло .
Ніякої "арк" не має існувати . Гнойник сепаратистів-федеРАСстів має бути придушено навічно . Зараз - гуманними методами : запрошення повертатись на родную говєнь, поки є баржі, лодки і міст. . Тим більше ПГТ сєвастополь , кубло совєтської воєнщини та росіянських військових злочинців...
Відбудова Кримської області буде виключно Громадянами. І без зайвих істот !
показати весь коментар
13.07.2026 11:12 Відповісти
+8
Ну,молодці,хоч десь позитив,і не по карті ,а в реалі.
показати весь коментар
13.07.2026 11:12 Відповісти
+5
... ...
показати весь коментар
13.07.2026 11:08 Відповісти

Завантаження...

 
 