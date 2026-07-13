15 суден "тіньового флоту" РФ уразили СБС протягом ночі. Атаковано ППО та енергетику, - Мадяр. ВIДЕО

Сили безпілотних систем протягом ночі уразили 15 суден тіньового флоту РФ

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксира.

"Загалом в період 06-13 липня нанесено результативних уражень по 105плавзасобах.

Удари по енергетиці

В окупованому Криму та на інших територіях протягом ночей 12-13 липня уражено 9 енерговузлів-підстанцій різної потужності та стратегічний Пункт перетоку електрики енергомосту Кубань-Крим з рф "Крим", вдруге за 48 годин.

"Впольовано 4 елементи ППО. Знищено пускову установку С-400 "Тріумф", ЗРК "Тор" та 2 комплекси РЛС.

За добу, що минула, Птахами СБС у тактичній глибині всього фронту відпрацьовано 1725 цілей, в т.ч. 418 хробаків", - додав командувач.

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