На Ривненщине рецидивист украл ящик с пожертвованиями для ВСУ: 8 тысяч потратил на телефон и алкоголь

В Ривненской области полицейские установили личность мужчины, похитившего ящик с пожертвованиями для Вооруженных сил Украины. По данным следствия, в нем находилось около 8 тысяч гривен, которые злоумышленник потратил на новый мобильный телефон и алкоголь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Ривненской области.

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По данным правоохранителей, 8 июля в полицию обратилась администратор общественной организации и сообщила, что накануне ночью возле одного из супермаркетов в Березном неизвестный похитил ящик для сбора пожертвований на нужды ВСУ.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

В ходе розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлению 36-летнего жителя села Бронное, который ранее неоднократно отбывал наказание за имущественные преступления и недавно освободился из мест лишения свободы.

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Во время беседы с правоохранителями мужчина сначала отрицал свою причастность к краже, однако впоследствии признался в содеянном. По его словам, похищенные средства он потратил на покупку нового мобильного телефона и алкогольных напитков.

В настоящее время полицейские также проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.

Решается вопрос о предъявлении мужчине подозрения и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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