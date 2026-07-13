На Ривненщине рецидивист украл ящик с пожертвованиями для ВСУ: 8 тысяч потратил на телефон и алкоголь
В Ривненской области полицейские установили личность мужчины, похитившего ящик с пожертвованиями для Вооруженных сил Украины. По данным следствия, в нем находилось около 8 тысяч гривен, которые злоумышленник потратил на новый мобильный телефон и алкоголь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Ривненской области.
По данным правоохранителей, 8 июля в полицию обратилась администратор общественной организации и сообщила, что накануне ночью возле одного из супермаркетов в Березном неизвестный похитил ящик для сбора пожертвований на нужды ВСУ.
По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.
В ходе розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлению 36-летнего жителя села Бронное, который ранее неоднократно отбывал наказание за имущественные преступления и недавно освободился из мест лишения свободы.
Во время беседы с правоохранителями мужчина сначала отрицал свою причастность к краже, однако впоследствии признался в содеянном. По его словам, похищенные средства он потратил на покупку нового мобильного телефона и алкогольных напитков.
В настоящее время полицейские также проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.
Решается вопрос о предъявлении мужчине подозрения и избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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