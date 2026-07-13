На Рівненщині рецидивіст украв скриньку з донатами для ЗСУ: 8 тисяч витратив на телефон і алкоголь

На Рівненщині поліцейські встановили особу чоловіка, який викрав скриньку з пожертвами для Збройних сил України. За даними слідства, у ній було близько 8 тисяч гривень, які зловмисник витратив на новий мобільний телефон та алкоголь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Рівненської області.

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За даними правоохоронців, 8 липня до поліції звернулася адміністраторка громадської організації та повідомила, що напередодні вночі біля одного із супермаркетів у Березному невідомий викрав скриньку для збору пожертв на потреби ЗСУ.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході розшукових заходів оперативники встановили причетність до злочину 36-річного жителя села Бронне, який раніше неодноразово відбував покарання за майнові злочини та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі.

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Під час спілкування з правоохоронцями чоловік спочатку заперечував свою причетність до крадіжки, однак згодом зізнався у скоєному. За його словами, викрадені кошти він витратив на придбання нового мобільного телефону та алкогольних напоїв.

Наразі поліцейські також перевіряють фігуранта на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території області.

Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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