Россия атакует Украину вечером 13 июля, — Воздушные силы

Вечером 13 июля было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских целей

В 18:45 — Днепропетровская область: БПЛА курсом на Синельниково.

В 18:54 — Николаевская область: БПЛА в районе Очакова.

В 18:58 — реактивный БПЛА в Беляре с акватории.

В 19:27 — Сумы — БПЛА в направлении города с севера. Николаевская область — БПЛА в северном направлении.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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