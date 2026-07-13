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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ввечері 13 липня, - Повітряні сили (оновлено)

Атака безпілотників

Ввечері 13 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих цілей

О 18:45 - Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове.

О 18:54 - Миколаївщина: БпЛА в районі Очакова.

О 18:58 - Реактивний БпЛА на Білярі з акваторії.

О 19:27 -  Суми - БпЛА в напрямку міста з півночі. Миколаївщина - БпЛА в північному напрямку.

Оновлена інформація

О 19:56 - Реактивний БпЛА на Південне (Одещина).

О 20:39 - Суми - БпЛА в напрямку міста з півночі.

О 20:59 - КАБи на Донеччину.

О 21:01 - КАБи на Харківщину.

О 21:06 - Харківщина - ракетна небезпека.

О 21:07 - Харківщина - швидкісна ціль південним курсом - Слобожанське.

О 21:13 - Харківщина - швидкісна ціль, курс Введенка.

О 21:15 - КАБи на Сумщину.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6108) обстріл (35129) атака (1812) Шахед (2329)
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