Росія атакує Україну ввечері 13 липня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 13 липня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих цілей
О 18:45 - Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове.
О 18:54 - Миколаївщина: БпЛА в районі Очакова.
О 18:58 - Реактивний БпЛА на Білярі з акваторії.
О 19:27 - Суми - БпЛА в напрямку міста з півночі. Миколаївщина - БпЛА в північному напрямку.
Оновлена інформація
О 19:56 - Реактивний БпЛА на Південне (Одещина).
О 20:39 - Суми - БпЛА в напрямку міста з півночі.
О 20:59 - КАБи на Донеччину.
О 21:01 - КАБи на Харківщину.
О 21:06 - Харківщина - ракетна небезпека.
О 21:07 - Харківщина - швидкісна ціль південним курсом - Слобожанське.
О 21:13 - Харківщина - швидкісна ціль, курс Введенка.
О 21:15 - КАБи на Сумщину.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Будь ласка, зачекайте...
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