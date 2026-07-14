СБС за сутки поразили 15 судов РФ и более 1,5 тыс. целей, - командующий СБС Бровди. ИНФОГРАФИКА
За сутки украинские военные поразили 15 российских судов, более 1,5 тыс. других целей и уничтожили или ранили 311 оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.
По словам Мадяра, в течение суток украинские беспилотники поразили 15 российских судов, однако подробности об этих ударах пока не разглашаются.
Какие цели уничтожили украинские дроны
Помимо судов, под удары СБС попали:
- 39 точек запуска российских дронов;
- 9 пушек и гаубиц;
- 337 укрытий;
- 130 блиндажей;
- 46 коптеров;
- 8 наземных роботизированных комплексов (НРК);
- 18 средств РЭБ;
- 3 радиолокационные станции;
- 98 антенн экипажей.
Всего с начала июля, по данным командующего СБС, украинские беспилотники уже уничтожили или ранили 4492 российских военных и поразили 21 319 вражеских целей.
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