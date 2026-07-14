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СБС за сутки поразили 15 судов РФ и более 1,5 тыс. целей, - командующий СБС Бровди. ИНФОГРАФИКА

За сутки украинские военные поразили 15 российских судов, более 1,5 тыс. других целей и уничтожили или ранили 311 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

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По словам Мадяра, в течение суток украинские беспилотники поразили 15 российских судов, однако подробности об этих ударах пока не разглашаются.

Какие цели уничтожили украинские дроны

Помимо судов, под удары СБС попали:

  • 39 точек запуска российских дронов;
  • 9 пушек и гаубиц;
  • 337 укрытий;
  • 130 блиндажей;
  • 46 коптеров;
  • 8 наземных роботизированных комплексов (НРК);
  • 18 средств РЭБ;
  • 3 радиолокационные станции;
  • 98 антенн экипажей.

СБС поразили более 1,5 тыс. целей за сутки

Всего с начала июля, по данным командующего СБС, украинские беспилотники уже уничтожили или ранили 4492 российских военных и поразили 21 319 вражеских целей.

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